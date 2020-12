Wunstorf

Vier Hühner, vier Charaktere: Die hellbraune Henriette hat auffallend viel Energie und rennt oft durch den Garten. Pünktchen, die weiße Henne mit schwarzen Punkten, eilt auf Zuruf herbei und geht dann gern bei Fuß. Die schwarze Chantal erscheint träger und hängt meist hinter den anderen her. Das weiße Huhn schließlich ist in der Gruppe der Hahnersatz und hat deshalb den Namen Josef bekommen. „Er, also sie, passt hier auf die anderen auf“, sagt Bjarne Frey. Der 13-jährige hält die vier Zwerghühner seit diesem Jahr gemeinsam mit seinen Eltern und Schwester Pia (10) auf dem Neubaugrundstück der Familie in Wunstorf.

Hühner als verbindendes Familienprojekt

Im August hat die Familie eine Ecke im Garten mit einem Gerätehaus aus dem Baumarkt bestückt. Lehrer Alexander Frey und seine Frau Berit, eine Physiotherapeutin, erzählen, wie viel Spaß es bereitet habe, den hölzernen Stall während der Sommerferien für die neuen Gefährten aufzubauen und herzurichten. In diesem Pandemie-Jahr seien andere Aktivitäten auch der Kinder wie Reiten oder Tanz ausgefallen. „Wir haben die viele Zeit im Lockdown genutzt, uns gründlich zu informieren“, sagt die Mutter – Hühner als verbindendes Familienprojekt.

Bei Einbruch der Dunkelheit gehen die Hühner der Familie Frey von sich aus in den Stall. Quelle: Gabriele Schulte

Trampolin als Versteck

Die Zwerghühner stromern seitdem im gesamten eingezäunten Garten herum, scharren unter den Büschen, gackern vor sich hin, und die Menschen beobachten und lauschen mit sichtlicher Freude. „Wenn sie uns im Wohnzimmer hören, kommen sie in unsere Nähe auf die Terrasse“, berichtet der Vater, die Hühner hätten sich als viel zutraulicher erwiesen als erwartet. Nicht zuletzt hofften sie auf Rosinen und andere Leckerbissen. Wenn dagegen Falken oder Milane über dem 620 Quadratmeter großen Grundstück am Ackerrand kreisen, verstecke sich die kleine Schar unter dem Trampolin.

Eier legen die Zwerghühner wie nebenbei auch, im Durchschnitt jeweils jeden zweiten Tag – wenn auch ziemlich kleine. „Die schmecken viel besser als die aus dem Supermarkt“, findet Bjarne. „Für die Kinder ist es toll, dass man Lebensmittel mehr schätzen lernt“, meint Mutter Berit Frey. Schon jetzt sei die Familie aber sicher, die Hühner auch nach deren Legeperiode von wenigen Jahren halten zu wollen. „Dann bekommen sie ihr Gnadenbrot.“

Hühner können rund fünf Jahre alt werden

Die zehnjährige Pia ergänzt: „Wir haben die Hühner eigentlich zum Liebhaben.“ Eine Vertretung fürs tägliche Füttern und Tränken während künftiger Familienurlaube hat sie schon organisiert. Rund fünf Jahre alt werden solche Rassehühner. Legehennen in der Industrie dagegen werden in der Regel im zweiten Jahr ihres Lebens entsorgt, weil die Schale ihrer Eier dann brüchiger wird.

„Bei Familien gefragt“: Niko Riggers in Wunstorf verleiht Zwerghühner. Quelle: Gabriele Schulte

Familien, die sich (noch) nicht dauerhaft an die Tiere binden wollen, können es dagegen für ein paar Wochen mit Leihhühnern von Niko Riggers versuchen – bei dem Wunstorfer hatte sich auch Familie Frey schon zweimal Hühner ausgeliehen. Im Corona-Jahr sei die Nachfrage besonders groß gewesen, erzählt der Verleiher im Nebenerwerb, gelernter Konditor und Altenpfleger sowie passionierter Geflügelzüchter. Im Gegensatz zum hannoverschen Konkurrenten Hanno-Huhn mit Legehennen hat der 40-Jährige sich mit seinem Betrieb Leihhuhn.de auf Zwerg-Seidenhühner spezialisiert. Die seien mit ihrem kuschelig-weichen Gefieder sehr beliebt und vergleichsweise einfach zu handhaben, weil sie nicht fliegen können.

Nachfrage von Kitas und Schulen fiel aus

Obwohl die – zeitweise sogar geschlossenen – Kitas und Schulen, die sonst gern Hühner leihen, in diesem Jahr weitgehend auf die beliebte Gruppenaktivität verzichteten, gab es laut Riggers eine lange Reihe von Interessenten. Auch Volkshochschulkurse zur Hühnerhaltung waren in der Umgebung ausgebucht. Nicht zuletzt Familien, denen das Homeoffice mehr Zeit zu Hause bescherte, seien im Corona-Jahr aufs Huhn gekommen, berichtet Riggers. Eine ähnliche Entwicklung hatten Kommunen, Tierheime und Züchter bereits bei der Neuanschaffung von Hunden ausgemacht.

Riggers hat sieben Trupps mit insgesamt 50 Hühnern samt mobilen Ställen zu verleihen. Der Wechsel von Halter zu Halter schade den Tieren nicht, meint er, zumal dazwischen stets Erholungspausen eingeplant sind. „Wenn es den Hühnern schlecht ginge, würden sie nicht brüten“, sagt der Geflügelzüchter. Seiner Beobachtung nach wirken die Hühner selbst auf zunächst ruppig erscheinende Kinder mit psychosozialen Schwierigkeiten beruhigend.

Mitten in der Stadt: Leihhühner bei Familie Weinhöppel in Hannovers Oststadt. Quelle: Ulrike Weinhöppel

Auch mitten in der Großstadt lassen sich Hühner halten, zumindest leihweise. Ulrike Weinhöppel in der hannoverschen Oststadt erzählt, wie ihre Tochter Swantje sich dort im Sommer um Futter und Eiersuche verdient machte. „Sie hat ein großes Kümmer-Gen“, sagt die Mutter. Einmal sei Swantjes Schulklasse zu Besuch in den sieben Meter breiten und zwanzig Meter langen Garten gekommen, die Kinder seien begeistert gewesen. „Über den Winter erscheint uns die Hühnerhaltung allerdings nicht so praktikabel“, meint Ulrike Weinhöppel.

Nachbarn werden aufmerksam

Mit den Hühnern, die sie einmal für zweieinhalb und einmal für drei Wochen geliehen hatte, war die Familie indes so zufrieden, dass Nachbarn im Haus gegenüber sich ein Beispiel nahmen. Nachbarin Katharina Wagenpfeil erinnert sich an die erste Lockdown-Phase mit Homeschooling und wegfallenden Hobbys. „Es lässt sich nicht abstreiten, dass da eine gewisse Traurigkeit ins Haus kam.“ Besonders für ihre achtjährige Tochter Rebecca, ein Einzelkind, seien die fünf zierlichen Besucher eine Bereicherung gewesen. „Sie saß da teilweise eine halbe Stunde mit einem Huhn unter der Jacke.“ Dauerhaft „an der Backe haben“ möchte die Stadtbewohnerin Wagenpfeil die Pflege der Hühner allerdings nicht.

Das Hühnerhaus in Bückeburg wird bunt bemalt. Quelle: Kathrin Schröder

Dagegen hat sich Kathrin Schröder mit ihrem siebenjährigen Sohn Valentin in Bückeburg in diesem August entschieden, sich nach drei Probephasen drei Hühner und einen Hahn anzuschaffen. Vorher sei jeder Abschied mit Tränen verbunden gewesen. „Jeden Tag nach der Schule geht Valentin in den Stall und guckt, ob Eier im Nest sind“, erzählt die Marketingfachfrau. Das Hühnerhaus habe der Junge für Whity und Perly, Flauschi und Gocki bunt angemalt. „Die Hühner vermitteln so viel Ruhe“, meint die Mutter. „Das ist Entspannung pur.“

Geflügelzuchtvereine verzeichnen Zulauf Hühner im eigenen Garten liegen im Trend – nicht erst, aber erst recht seit Corona. „Unsere Vereine haben Zulauf“, sagt Peter Jahn vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter. Der Züchter aus Hessisch-Oldendorf ist im Vorstand des Landesverbands Hannover und berichtet, die Entwicklung sei landauf, landab zu beobachten – auch wenn konkrete Zahlen für 2020 noch fehlten. Wer einen Garten hat, habe in diesem einschränkungsreichen Jahr viel Zeit dort verbracht, meint Jahn. Viele Menschen hätten sich in der Krise auch grundsätzlich gefragt: „Wie geht es weiter?“ Sowohl junge Familien als auch Menschen an der Schwelle zum Ruhestand seien dabei auf die Idee gekommen, ihre Nahrung selbst nachhaltig zu produzieren. Skandale in der Lebensmittelindustrie ließen nach Verbandsangaben schon vorher die Zahl der Hobbygeflügelhalter steigen. Besonders beliebt seien Zweinutzungshühner. Sie liefern zum einen Eier, zum anderen lässt sich später ihr Fleisch gut verwerten. Die Geflügelzuchtverbände geben Tipps zu Stallbau, Haltungsformen und Rassen. „Wir versuchen, lokale alte Rassen zu erhalten“, sagt Jahn und nennt als Beispiel die Ramelsloher. Die vor rund 100 Jahren in der Nordheide gezüchtete Rasse sei bekannt dafür, auch im Winter gut Eier zu legen.

Vogelgrippe als fortwährende Gefahr

Alle Hühnerhalter hoffen, dass nicht demnächst die Vogelgrippe den Auslauf ihres Federviehs beschränkt, wie das mancherorts in diesem Winter mal wieder der Fall ist. „Eine Stallpflicht wäre nicht schön, aber sie wäre ja nur begrenzt“, sagt Kathrin Schröder. Familie Frey in Wunstorf hat mit Blick darauf das Hühnerhaus schon vorsorglich besonders geräumig gewählt. Zusätzlich könnte ein Netz über einen Auslauf zwischen Hütte und Kaninchengehege gespannt werden, sagt Alexander Frey. Auch er, der von den vier Familienmitgliedern anfangs am skeptischsten war, äußert sich mittlerweile begeistert. „Was viele interessieren dürfte“, verrät er: „Wir haben jetzt keine Schnecken mehr im Garten.“

Im Stall legen sich die Hühner auf Stroh zur Ruhe. Quelle: Gabriele Schulte

Berit Frey sagt: „Für uns war es ein guter Schritt. Wir haben uns schon gefragt, warum wir es nicht früher gemacht haben.“ Eines habe sich allerdings bereits in der Probephase gezeigt: Ein Hahn, der laut kräht, ist im Neubaugebiet nicht zu gebrauchen. Doch dessen ordnende Aufgabe habe Henne Josef ja übernommen. „Sie ist immer ganz aufgeregt, wenn ein Huhn nicht zu sehen ist.“ Bevor es dunkel wird, ziehen die Hühner sich selbstständig in ihren Stall zurück, drei von ihnen ins Nest mit Stroh. Pünktchen, das schwarz-weiße Huhn, hat zum Schlafen die Stange lieber. Die schützende Türklappe schließt automatisch.

Von Gabriele Schulte