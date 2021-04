Ein Ort, zwei Regelwerke: Corona teilt ein Dorf in Schleswig-Holstein

Krummesse

In Lübeck lag der Corona-Inzidenzwert am Freitag bei 64 und damit unter dem kritischen Wert von 100. Im Kreis Herzogtum Lauenburg dagegen gilt derzeit wegen eines Inzidenzwerts von über 150 die Notbremse. Das hat für die Einwohner von Krummesse skurrile Folgen. Die 1000 Krummesse-Lübecker dürfen sich mit einem anderen Haushalt treffen, die 1800 Krummesse-Lauenburger dagegen nur mit einer weiteren Person.

Außengastronomie darf nur öffnen, wenn sie auf Lübecker Gebiet liegt. Da aber alle Restaurants in Krummesse zum Kreis Herzogtum Lauenburg gehören, ist dort derzeit nur Außer-Haus-Verkauf möglich. Die Grund- und Gemeinschaftsschule in Krummesse bleibt auch nach den Osterferien geschlossen. Kinder aus Krummesse, die in Lübeck zur Schule gehen, dürfen ab Montag dagegen wieder in den Präsenzunterricht. „Das ist Kindern schwer zu vermitteln“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Fiebelkorn (72). Sein elfjähriger Enkel habe sogar Tränen vergossen, weil er im Gegensatz zu seinem Freund, der nebenan wohnt, nicht in die Schule darf.

Komplizierter Grenzverlauf im Ort

Viele Erwachsene dagegen nehmen das Regel-Wirrwarr mit Humor. „So sagt zum Beispiel ein Nachbar zum anderen: ,Wir grillen heute Abend und würden dich auch gerne einladen, aber das ist ja nicht erlaubt. Du darfst hier von dieser Ecke zugucken’“, erzählt Fiebelkorn. Denn vom Lauenburgischen bis zum Lübecker Bereich sind es oft nur wenige Schritte. Der Grenzverlauf ist kompliziert, die unterschiedlichen Gemeinde-Flächen sind vielfach ineinander verzahnt.

Spielsucht mit weitreichenden Folgen

„Verantwortlich dafür sind unsere spielfreudigen Vorfahren“, sagt Fiebelkorn. Weil zahlreiche Bürger aus Krummesse seinerzeit mit Lübeckern gezockt und Haus und Hof verspielt haben, gibt es in dem Ort Straßen, in denen die Häuser abwechselnd entweder zu Lübeck oder zum Kreis Herzogtum Lauenburg gehören. Wolfgang Gölkel (68) zum Beispiel wohnt in der Langen Reihe Nr. 8 und ist ein Krummesse-Lübecker. Er trifft sich regelmäßig zum Klönschnack am Gartenzaun mit Nachbarin Christine Luhmann (66), die in der Langen Reihe 10 A wohnt und eine Krummesse-Lauenburgerin ist. „Wir sind ja daran gewöhnt, dass für uns unterschiedliche Regeln gelten und sehen auch die derzeitige Situation entspannt“, sagt Gölkel. Bei den Corona-Bestimmungen sind derzeit die Krummesse-Lübecker im Vorteil, „bei der Hundesteuer beispielsweise ist es andersherum“, sagt Gölkel. Denn diese ist in Lübeck höher als im Kreis Herzogtum Lauenburg. Unterschiede gibt es unter anderem auch bei Bauvorschriften, beim Thema Bäume fällen und bei Gebäudeversicherungen, zählt Luhmann auf. „Das tut unserer guten Nachbarschaft, die seit 35 Jahren besteht, aber keinerlei Abbruch“, sind sich Luhmann und Gölkel einig. Schade finden beide, dass sie in diesem Jahr nicht gemeinsam zum Maifeuer gehen können, das corona-bedingt abgesagt wurde.

Bürgermeister Fiebelkorn bedauert zwar, dass derzeit in Krummesse keine Außengastronomie möglich ist, ist aber froh darüber, dass wenigstens für alle Betriebe die gleichen Regeln gelten und „es keine unschöne Konkurrenz zwischen den Gaststätten gibt, weil die eine draußen Gäste empfangen darf und die andere nicht“. Der 72-Jährige versucht, trotz der strengen Regeln ein gewisses Maß an Gemeinsamkeit zu ermöglichen. „Am kommenden Sonntag wird es einen Corona-Gedenkgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Friedhof geben, wo einer unserer Bürger ein Corona-Kreuz errichtet hat“, sagt der Bürgermeister. Auch die Gemeindevertretersitzung am kommenden Dienstag soll in Präsenz stattfinden. „Zum Glück ist unser Dörpshuus so groß, dass alle 13 Gemeindevertreter ausreichend Abstand halten können. Wir werden uns alle vor der Sitzung testen und regelmäßig lüften“, sagt Fiebelkorn. Der 72-Jährige ist überzeugt: „Der direkte Austausch ist auch in der Kommunalpolitik unersetzlich.“

Corona-Ampel vor der Kita

Krummesse hat nicht nur ein Corona-Kreuz, sondern auch eine Corona-Ampel, an der abzulesen ist, in welchen Monaten die Inzidenz hoch und in welchen sie niedrig war. Diese Ampel steht vor der Kita, die derzeit nur eine Notbetreuung anbieten darf. „Dadurch wird die Pandemie für die Kinder etwas anschaulicher“, sagt Erzieherin Melanie Petersen. Dass in Krummesse unterschiedliche Regeln gelten, sei allerdings nicht nur für Kinder schwer zu verstehen und darüber hinaus auch schwer zu kontrollieren, sagt Fiebelkorn. Denn kein Kontrolleur könne den komplizierten Grenzverlauf der Gemeinde im Kopf haben. Laut Wikipedia ist es – bezogen auf die Gesamtfläche – gar Deutschlands längste Grenze.

