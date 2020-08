Seit Anfang Juli brennt es in der Stadt in Südniedersachsen immer wieder. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und dachte mit einer Festnahme eigentlich, die Serie gestoppt zu haben. Doch am Wochenende gab es wieder ein Feuer.

