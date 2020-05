Einbrüche mit Bommelmütze und Badeschlappen – Verdächtiger in Haft

Borken/Delmenhorst

Durch die auffällige Kleidung des Täters ist eine Einbruchsserie in Nordhessen mutmaßlich aufgeklärt. Tatverdächtig sei ein 52-Jähriger, der mit Bommelmütze, tarnfarbener Jacke, Jogginghose und Marken-Badeschlappen von Überwachungskameras gefilmt wurde, teilte die Polizei im Homberg ( Schwalm-Eder-Kreis) am Mittwoch mit. Es handele sich um einen Serienstraftäter, der für neun Einbrüche in Borken verantwortlich sein soll. Mittlerweile sitze der Mann in Untersuchungshaft in Niedersachsen.

Laut Polizei brach er unter anderem in zwei Fitnessstudios, ein Sonnenstudio, zwei Zahnarztpraxen sowie ein Hotel und Rathaus ein. Dabei erbeutete er jeweils kleinere Geldbeträge, richtete aber 11 800 Euro Schaden an. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass der 52-Jährige am Abend nach Einbrüchen in Nordhessen bei einem versuchten schweren Diebstahl in Delmenhorst in Niedersachsen erwischt wurde - wieder mit Mütze und Schlappen. „Es ist nur zu vermuten, dass er auf Grund seiner eng getakteten Einbruchsvorhaben möglicherweise keine Zeit dazu gefunden hat, die Kleidung zu wechseln“, erklärte die Polizei.

