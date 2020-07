Hildesheim

Der Autozulieferer KSM Castings hat beim Amtsgericht Hildesheim ein Schutzschirmverfahren beantragt. Die Hildesheimer Firma strebt dabei eine Restrukturierung in Eigenverwaltung an, wie sie am Freitag mitteilte. Ein solches Verfahren ist möglich, wenn die Insolvenz zwar droht, aber noch nicht eingetreten ist und eine Sanierung realistisch erscheint. Das Unternehmen bekommt einen Sachwalter zur Seite gestellt – es darf sein operatives Geschäft aber selbst weiterführen und einen Insolvenzplan erstellen.

Betriebsrat fühlt sich „veräppelt“

KSM begründete den Antrag mit einem starken Nachfragerückgang wegen der Corona-Krise. „Wir waren zuletzt in Deutschland auf einem klaren Wachstumskurs – dann kam Corona“, erklärte KSM-Chef Zhihua Zhu am Freitag. Beschäftigte und die Gewerkschaft IG Metall reagierten geschockt. Der Betriebsratsvorsitzende Manuel Duarte hatte mit Blick auf die Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie vor Kurzem von „Licht am Ende des Tunnels“ gesprochen. Noch am Dienstag soll die KSM-Spitze in einer Präsentation dargelegt haben, die Liquidität sei bis mindestens Ende des Jahres gesichert. „Wir fühlen uns veräppelt“, sagte Duarte am Freitag.

Das Unternehmen widersprach auf Nachfrage: „Die Aussage war, dass die Liquidität kurzfristig gesichert sei und man noch auf Rückmeldung zu weiteren Krediten warte, sodass die Liquidität dann bis Jahresende sicher sei“, erklärte es. Die Geschäftsleitung habe nun aber einen anderen Weg gewählt, „um aktiv die Restrukturierung mitgestalten zu können“.

Weiterer Rückschlag für die Region Hildesheim

Der Antrag auf ein Schutzschirmverfahren, dem das Amtsgericht inzwischen stattgegeben hat, betrifft die KSM Castings Group GmbH mit ihren insgesamt vier deutschen Standorten, darunter die Zentrale in Hildesheim. Insgesamt rund 1800 Arbeitnehmer in Deutschland bangen um ihre Zukunft.

Für die Hildesheimer Zulieferindustrie ist die Schieflage von KSM der nächste Rückschlag nach der Ankündigung der SEG Automotive-Gruppe, ihr Starterwerk in der Region bis spätestens Ende nächsten Jahres zu schließen. Dort geht es um etwa 500 Arbeitsplätze, allerdings haben viele Betroffene das Recht auf eine Rückkehr zum Bosch-Konzern.

Rechtsanwalt Rainer Eckert ist Sachwalter

Eine solche Absicherung gibt es für die Beschäftigten bei KSM nicht. Von sofort an gilt zudem der Standortsicherungsvertrag nicht mehr. Darin hatte die Belegschaft dauerhaft auf Geld verzichtet – im Gegenzug sagte das Unternehmen Investitionen in das Hildesheimer Werk zu.

Zum Sachwalter ernannte das Amtsgericht den hannoverschen Rechtsanwalt Rainer Eckert. Als Experten für Insolvenzen und Restrukturierungen sollen die Rechtsanwälte Thorsten Bieg und Gerrit Hölzle von der Kanzlei Görg das KSM-Management unterstützen. Im Gläubigerausschuss sind dem Vernehmen nach der Autokonzern Daimler, die Commerzbank sowie die Agentur für Arbeit vertreten. Betriebsrat und IG Metall haben am Freitag beim Gericht Beschwerde eingelegt. Sie wollen erreichen, dass auch Arbeitnehmervertreter aufgenommen werden.

Traditionsfirma mit chinesischen Eigentümern KSM Castings ist eine Hildesheimer Traditionsfirma. Die Wurzeln liegen in der Gründung des Senkingwerks im Jahr 1863, die Firma stellte damals Herde her. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Metallgießerei Kloth Senking. 1978 wurde das Familienunternehmen von der Salzgitter AG übernommen. Von 1989 an gehörte es zum Stahlkonzern Thyssen. 2005 übernahm der Finanzinvestor Cognetas die Kontrolle. Seit 2011 ist KSM Castings ein Teil des chinesischen Industriekonzerns Citic Dicastal. KSM stellt Gussprodukte aus Leichtmetall für die Automobilindustrie her und ist mit rund 900 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in Hildesheim.

Tarek Abu Ajamieh