Groß Munzel

Arnd von Hugo zupft ein paar Blättchen vom Acker. Dass das Raps ist, der dort zwischen lauter Halmen wächst, sieht man als Laie nicht, das muss er dazusagen. Einige Rapsblätter sind löchrig. „Die Löcher stammen von Erdflöhen“, sagt von Hugo. Dagegen könne man was spritzen, aber das tue er nicht, so schlimm sei es nicht. Anders die Halme. Die, sagt der Landwirt, seien Weizen, aus Körnern, die von der letzten Ernte liegen geblieben seien, und jetzt nehme dieser Weizen dem Raps Wasser und Nährstoffe weg. Dagegen hat von Hugo ein Herbizid gespritzt. „In zwei Wochen ist der Weizen braun. Und der Raps kann wachsen.“

Raps mit Löchern: Das waren aber nur Erdflöhe, dagegen wird nicht gespritzt. Quelle: Moritz Frankenberg

Der Hof der Familie von Hugo in Groß Munzel bei Barsinghausen im Calenberger Land ist 500 Jahre alt. Arnd von Hugo, 44, hat den Betrieb vor 14 Jahren übernommen. Mit drei anderen Bauern hat er eine Art Kooperative gegründet, sie teilen sich Maschinen und helfen sich gegenseitig, so kann auch mal einer ein paar Tage wegfahren, was Landwirte sonst nicht können. Die vier Höfe bewirtschaften 650 Hektar, im Schnitt ernten sie 3000 Tonnen Getreide im Jahr, 300 Tonnen Raps, 8000 Tonnen Zuckerrüben und 2000 Tonnen Kartoffeln.

Bauern fühlen sich angefeindet

An diesem Sonntag ist Erntedankfest. Doch den Bauern in Gruß Munzel, in Niedersachsen und auch anderswo in Deutschland ist nur begrenzt nach Feiern zumute. Sie fühlen sich gegängelt, von der Politik mit Auflagen überhäuft, von den Bürgern als Naturzerstörer und Tierquäler angefeindet.

Die Debatte um den Umgang der konventionellen Landwirtschaft mit der Natur hat sich in den vergangenen Jahren vor allem an einem Begriff festgemacht: Glyphosat. Das Herbizid, das alle Pflanzen abtötet, die damit in Berührung kommen, ist inzwischen viel mehr als nur eine chemische Verbindung. Es ist, nachdem die Weltgesundheitsorganisation den Stoff als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft hat, ein Kristallisationspunkt für Grundsätzliches geworden: Bio oder nicht bio, sauber oder schmutzig, gut oder böse.

Die Flüssigkeit des Anstoßes: Kanister mit Glyphosat. Quelle: Moritz Frankenberg

Arnd von Hugo schließt die Tür zu seinem Pflanzenschutzraum auf, die Luft innen beißt in der Nase. Über den Regalen hängen Schilder: „Fungizide“, „Herbizide“, „Insektizide“. Von Hugo holt zwei 20-Liter-Kanister nach vorn, „Plantaclean“ steht drauf. „Das ist das, was wir in einem Jahr an Glyphosat verwenden“, sagt er. „Bei uns macht das Mittel vielleicht fünf Prozent von dem aus, was wir an Pflanzenschutz einsetzen.“

Pflügen schadet

Bei dem vom Weizen überwachsenen Raps hat er kein Glyphosat genommen, sondern Dinagam, eine Säure, die gezielt Gräser bekämpft (Weizen ist ein Gras). Glyphosat hätte auch den Raps umgebracht. Arnd von Hugo erzählt, dass sein Vater früher immer die Äcker umgepflügt habe, was nicht gut sei für die Lebewesen im und am Boden, und wie dann das Glyphosat als etwas aufgekommen sei, das die Natur eher schone: Man spritzt den Acker (ein Liter Glyphosat auf 100 Liter Wasser) vor der Aussaat und nach der Ernte, GPS-gesteuert furchengenau, und unterdrückt damit das Unkraut. Auf 10.000 Quadratmeter kommen 720 Gramm Wirkstoff.

Von Hugo und auch andere Landwirte sind schier daran verzweifelt, dass in der ganzen Debatte kaum jemand ihre Argumente hören wollte: Dass Glyphosat innerhalb weniger Tage von den Bodenlebewesen in ungiftige Substanzen zerlegt werde. Dass es viel aggressivere Gifte gebe. Dass Pflügen nicht nur den Bodenmikroben, sondern auch Feldlerchen und anderen Bodenbrütern und sogar Hasen schade. Schließlich: Bodenbearbeitung setze CO2 frei und wasche Nitrat aus – nicht umweltfreundlich.

Tatsächlich eignete sich Glyphosat aber aus Sicht der Gegner bestens für eine politische Debatte, weil das Mittel mehrere Feindbilder der Öko-Szene vereint: Das Präparat stammt vom inzwischen von Bayer geschluckten Konzern Monsanto, der für rüde Methoden bekannt war und eine Geschäftspolitik verfolgte, nach der Glyphosat auf Feldern mit von Monsanto gentechnisch veränderten und damit gegen das Gift resistenten Pflanzen angewendet werden sollte.

Kritik an Glyphosat war also nicht nur Kritik an einem Herbizid. Man konnte auf einen Schlag den Kapitalismus, die Gentechnik und die industrielle Landwirtschaft geißeln. Und die hat verloren. „Das Thema ist durch“, sagt von Hugo. Aber es geht ihm um mehr als ein Mittel.

Kleine Rüben

Arnd von Hugo steuert seinen Kombi Richtung Seelze und stoppt an einem Zuckerrübenacker, der seinem Kollegen Arend Kokemüller gehört. Kokemüller hat die Rüben gespritzt und ein Eckchen des Feldes unbehandelt gelassen. Hier wachsen alle möglichen Pflanzen, von Hugo weist auf Rauken und Weißen Gänsefuß, die Rüben darunter sieht man kaum. Kollege Kokemüller zeigt den Unterschied: Große Rüben auf dem behandelten Teil des Ackers, winzige auf dem unbehandelten. Wollte man das Feld mit Maschinen und per Hand von den Kräutern befreien, sagt er, koste das viermal so viel wie das Spritzen.

Arend Kokemüller zeigt: Große Rüben mit Pflanzenschutzmitteln, kleine ohne. Foto: Moritz Frankenberg Quelle: Moritz Frankenberg

Das Problem sei, klagt von Hugo, dass die Politik lokale Regeln für eine bäuerliche Landwirtschaft aufstelle, die sich in einem globalen Markt behaupten müsse. „Die Leute wollen keine Chemie auf der Rübe, aber im Supermarkt kaufen sie den billigen Zucker.“ Beides gehe nicht. Deutschland müsse entscheiden, ob es noch eine heimische Nahrungsmittelproduktion wolle oder nicht.

Das sagt auch der Bauernverband. Allerdings klingt er manchmal ein bisschen nach beleidigter Leberwurst. Etliche Landwirte und ihre Funktionäre, scheint es, haben nicht verstanden, dass ein Wirtschaften wie früher heute von größeren Teilen der Gesellschaft nicht mehr toleriert wird. Die Bauern reden von Pflanzenschutz, wenn sie mit Gift Wildpflanzen und Insekten töten, sie wiegeln bei Düngemittelbeschränkungen ab, obwohl nachgewiesenermaßen zu viel Nitrat und Phosphor in Boden und Grundwasser sind, sie reden von Tierwohl und kastrieren Ferkel ohne Betäubung. Sie wollen stolze Bauern sein, rufen aber sofort nach dem Staat, wenn Erträge sinken.

Auf der Strecke

Arnd von Hugo sieht diese Aspekte der Diskussion sehr wohl: „Viele von uns haben noch nicht begriffen, dass die Politik nicht mehr die Hand über die Bauern hält. Wir sind heute nur noch eine Berufsgruppe von vielen.“ Aber wenn man keinen verträglichen Weg für alle Seiten finde, „dann bleiben wir auf der Strecke“.

Was macht er, wenn das Glyphosat mutmaßlich Ende 2023 verboten wird? „Ich hänge nicht an der Spritze“, sagt Arnd von Hugo. Dann werde er eben wieder mehr pflügen und grubbern. „Ackerbaulich ist das aber ein Schritt zurück.“

Das ist Glyphosat Glyphosat ist ein Wirkstoff, der die Photosynthese in Pflanzen unterbricht. Damit sterben die Pflanzen, die damit behandelt werden, bis in die Wurzeln hinein ab. Das Mittel ist ein Totalherbizid, was bedeutet, dass es ausnahmslos jede grüne Pflanze tötet. Glyphosat wurde in den Siebzigerjahren vom US-Konzern Monsanto auf den Markt gebracht und erfreute sich lange unter dem Namen „Roundup“ großer Beliebtheit auch bei Gartenbesitzern. Inzwischen werden Glyphosat-Präparate von mehr als 40 Firmen hergestellt. Die Firma Bayer, die Monsanto geschluckt hat, preist Glyphosat heute mit dem Hinweis an, es richte auf dem Acker ein „optimales Saatbeet“ her, weil es „Altverunkrautung“ zuverlässig beseitige. Die Internationale Krebsagentur IARC, eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, stuft Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Es gibt etliche Studien, die diese Einschätzung verneinen, allerdings sind viele davon von der Agrarchemieindustrie bezahlt worden. Naturschützer kritisieren, dass Glyphosat Ackerbegleitkräuter tötet und damit die Biodiversität schmälert. Biolandwirte berichten, das Mittel schränke die biologische Aktivität von Organismen im Boden ein.

