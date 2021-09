Hannover

Es gibt nicht viele Kommunalpolitiker in Niedersachsen, die es geschafft haben trotz aller Widerstände zwei eher verfeindete Landkreise zu einem zu formen. Genau genommen gibt es nur einen. Und der geht nach 22 Jahren im kommunalen Dienst bald in den Ruhestand. Am 6. Oktober wird Bernhard Reuter (66) in der Stadthalle Osterode mit einem großen Empfang verabschiedet. Der Landrat aus Göttingen, der vormals Landrat in Osterode war und beide Verwaltungseinheiten nach heftigen aber auch herzlichen Auseinandersetzungen fusionierte. „Ich lag früher öfter mit ihm quer“, sagt der Göttinger Grüne Stefan Wenzel über den Sozialdemokraten Reuter, „aber er ist ein Mann mit Weitsicht, ein zupackender Typ.“

Keiner wollte ins Armenhaus kommen

Warum nur diese Fusion? Reuter stellt sofort eine Gegenfrage „Was fällt Ihnen zu Südniedersachsen ein? Und er gibt selbst eine Antwort, die er noch vor ein paar Jahren gegeben hätte. „Schöne Region, aber zutiefst zerstritten.“ Osterode, ein mit 80.000 Einwohnern eigentlich viel zu kleiner Landkreis, um die kommunale Daseinsvorsorge halbwegs ordentlich auf den Beinen halten zu können, sei mit 16 Prozent Arbeitslosigkeit damals das Armenhaus gewesen. Göttingen, 220.000 Einwohner stark, das Oberzentrum mit einer über die Region bekannten Universität. „Ich habe damals beispielsweise für den sozialpsychologischen Dienst keinen Sozialpsychiater gefunden. Keiner wollte nach Osterode. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass die Eigenständigkeit eines Landeskreises kein Ziel an sich ist.“ Also eine Vereinigung. Nur wie?

Der Innovationspreis des Landkreises Göttingen wird volljährig: Yannick Heringhaus (Allianz Versicherung, v. l.), Bernhard Reuter, Daniel Farung (niedersächsisches Umweltministerium) und Lisa Budde (Unternehmerverbände). Quelle: Christina Hinzmann (Archiv)

Reuter war 1999 in Osterode zum Landrat gewählt und 2006 wiedergewählt worden. Er entschloss sich, 2011 im Nachbarkreis anzutreten und betrieb von hier mit Verve die Fusion. Eine äußerst schwierige Operation auch angesichts der Tatsache, dass Osterode zum SPD-Bezirk Braunschweig gehörte und Göttingen zum eher verfeindeten Bezirk Hannover. Er habe sich in Osterode irgendwann entschieden, die Probleme nicht mehr unter den Teppich zu kehren, sondern anzugehen. Es könne durchaus Nachteile haben, wenn man eine „Fusion von unten“ mache, sagt Reuter – und lacht: „Man kann sich nicht als Opfer gerieren, sondern ist selbst der Täter.“

Erst Lehrer dann Jurist

Doch trotz aller Kabbelei, es klappte. Auch wenn das Abstimmen der plötzlich geeinten Verwaltungen eine jahrzehntelange Nacharbeit nach sich zog. Aber die deutsche Vereinigung war auch nicht ohne. Warum sollte es am Harzrand anders sein?

Ein Zukunftsvertrag mit dem Land, das kommunale Fusionen finanziell unterstützt: Bernhard Reuter (v. l.) im Jahr 2016 mit Rainer Timmermann (Präsident des Städte- und Gemeindebundes), Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff, Ulrich Mädge (Präsident des Niedersächsischen Städtetage und Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann. Quelle: Jochen Lübke/dpa (Archiv)

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um so etwas zu stemmen, braucht man Lust zur Kommunikation. Reuter ist erst spät zur Juristerei (und damit letztlich auch zum Landratsamt gekommen). Denn der gebürtige Kasseler stammte aus einer Art Juristendynastie, wollte aber nicht alles einfach so machen wie seine Altvordern. Also wurde er Lehrer, stieg auf, war zuletzt sogar Leiter einer Orientierungsstufe. 22 Jahre Lehrer. Aber die Juristerei lockte dennoch und Reuter schrieb sich in Göttingen ein, wo er schnell mit dem Kommilitonen Thomas Oppermann Freundschaft schloss – mit dem vor knapp einem Jahr jäh aus dem Leben gerissenen Göttinger Bundestagsabgeordneten und Bundestagsvizepräsidenten. Sie haben viel miteinander gestemmt. Dass Reuter nicht noch einmal angetreten ist, hat auch mit dem zu frühen Tod des Freundes zu tun.

Lesen Sie auch Niedersachsens Landräte fühlen sich von der Landesregierung beraubt

Bei den „Kommunalos“ ist der Landrat aus Göttingen mit seiner zupackenden, dabei doch sehr herzlichen und kommunikativen Art eine große Nummer. Auch deshalb hat sich Reuter als Präsident des Niedersächsischen Landkreistages und Vizepräsident des Deutschen Landkreistages schnell einen Namen gemacht. „Wir persönlich glauben, das wir ein wenig besser wissen, was vor Ort wirklich nötig ist, etwa auch in der Pandemiebekämpfung“, sagt der Kommunalbeamte, der stets ein Landrat mit Herz und Seele gewesen ist. Er wird auf seinem Empfang gewiss viel Positives hören.

Von Michael B. Berger