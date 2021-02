Hannover

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat Niedersachsen einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen vorgelegt. Es ist zunächst nur ein Entwurf, über den nun diskutiert werden soll. In Kraft ist er noch nicht. Dennoch zeigt er, was auf die Menschen zukommen könnte. Besonders interessant sind für viele die Regeln zum Einkaufen, zum Besuch im Restaurant oder beim Friseur. Was wäre erlaubt und was verboten, sollte der Plan in Kraft treten? Wir haben den komplexen Plan in eine übersichtliche Form gebracht:

Einkaufen und Gastronomie: Das sind die 6 Stufen des Plans Stufe 1: Ist das Infektionsgeschehen gering (Inzidenzwert unter 10), haben alle Restaurants, Kneipen und Geschäfte geöffnet. Gefordert wird jedoch jeweils ein Hygienekonzept. Das bedeutet, Tische dürfe nicht zu dicht zusammenstehen, es muss genügend Desinfektionsmittel bereit gehalten werden. Auch Diskotheken, Bars und Clubs dürfen öffnen, jedoch müssen sie die Zahl der Besucher begrenzen, damit es nicht zu eng wird. Auch Friseure dürfen ihrem Handwerk nachgehen, sind aber ebenfalls angehalten, ein Hygienekonzept vorzulegen. Das heißt: Haare schneiden nur mit Mund-Nase-Bedeckung. Stufe 2: Steigen die Infektionszahlen (Inzidenzwert zwischen 10 und 25), müssen Diskotheken und Clubs schließen. Friseure dürfen weiterhin öffnen, sie und ihre Kunden müssen jetzt aber eine OP- oder FFP2-Maske tragen. Auch in Geschäften sind solche medizinischen Masken Pflicht. Zudem müssen Ladeninhaber die Zahl ihrer Kunden begrenzen. Ist die Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter, gilt die Regel: Für eine Person muss eine Fläche von mindestens 10 Quadratmetern gewahrt bleiben. Bei größeren Läden erhöht sich die Mindestfläche auf 20 Quadratmeter pro Person. Bars bleiben weiterhin geöffnet, müssen aber ihre Gästezahl ebenfalls beschränken. Auch Restaurants können noch immer Gäste empfangen. Stufe 3: Ist das Infektionsgeschehen hoch (Inzidenzwert zwischen 25 und 50), wird es für Gastronomen kompliziert. Sie dürfen weiterhin Gäste bewirten, aber nur, wenn die Infektionsdynamik stabil bleibt (R-Wert unter 0,8). Es gilt dann eine Sperrstunde von 23 Uhr. Steigt die Infektionsdynamik (R-Wert über 0,8), müssen die Wirte schließen. Nur noch Außer-Haus-Verkauf ist möglich. Bars müssen ohnehin dicht machen, ganz gleich, wie hoch der R-Wert liegt. Friseure wiederum müssen sich die Infektionsdynamik genauer anschauen. Liegt der R-Wert unter der Grenze von 0,8, dürfen sie weiter Haare schneiden, es gilt aber eine strenge Maskenpflicht (OP oder FFP2-Masken). Steigt der R-Wert über 0,8, ist das Geschäft für die Friseure vorbei. Nur Fußpflege und medizinische Anwendungen sind noch möglich. Stufe 4: Bei einem starken Infektionsgeschehen (Inzidenzwert zwischen 50 und 100), bleiben die Geschäfte geschlossen. Nur noch Lebensmittelmärkte und andere Geschäfte, die eine "Grundversorgung" sichern, dürfen öffnen. Die Zahl der Kunden wird begrenzt, alle müssen medizinische Masken tragen. Einen Bestell- und Abholservice dürfen Ladeninhaber aber noch anbieten. Friseure haben geschlossen, Fußpflege und medizinische Anwendungen sind möglich. Gastronomien bleiben geschlossen, ein Außer-Haus-Verkauf ist weiterhin erlaubt. Stufe 5: Haben wir es mit einem sehr starken Infektionsgeschehen zu tun (Inzidenzwert zwischen 100 und 200,), sind Restaurants geschlossen, Außer-Haus-Verkauf dürfen Wirte aber anbieten. Bars, Clubs und Diskotheken sind ohnehin dicht. Friseure ebenfalls, nur Fußpflege und medizinische Anwendungen sind noch erlaubt. Einzelhändler müssen ihre Läden schließen, dürfen aber weiterhin einen Abholservice anbieten. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und andere Geschäfte, die zur "Grundversorgung" dienen, blieben geöffnet. Die Zahl der Kunden in den Läden wird aber beschränkt. Stufe 6: Bei einem eskalierenden Infektionsgeschehen (Inzidenzwert größer als 200) ändert sich gegenüber der vorigen Stufe wenig. Läden bleiben dicht, von Supermärkten und anderen Läden des täglichen Bedarfs abgesehen. Bestell- und Abholservice ist weiterhin erlaubt. Auch Gastronomien sind geschlossen, Diskotheken und Bars sowieso. Wirte dürfen aber noch immer einen Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Von asl/mic