Nach HAZ-Informationen sollen künftig auch negative Selbsttests in den Geschäften oder Tests von Arbeitgebern zum Zugang berechtigen. Die Landesregierung will nach Gesprächen mit Branchenvertretern offenbar keine qualifizierten Testungen mehr vorschreiben.

Ein Teststreifen für einen Corona-Test liegt in einer Apotheke. Einkaufen soll in Niedersachsen auch mit Selbsttest in den Geschäften möglich sein. Quelle: Jens Büttner/dpa