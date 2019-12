Einsturzgefahr: Christuskirche in Brake gesperrt

Brake

Ein Bauzaun und Absperrband sperrt den Zugang zu der Christuskirche und einer Kindertagesstätte ab. Drei Wochen vor Weihnachten ist die evangelische Christuskirche in Brake wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Die hölzernen Außenträger der zeltdachartigen Kirche sind verrottet und nicht mehr tragfähig.

Wie der NDR berichtet, ist noch offen, ob die erst 1965 erbaute Kirche erhalten werden kann. Von der Sperrung des Gebäudes betroffen ist auch die angrenzende Kindertagesstätte „Arche Noah“. Die 130 Kinder sollen so schnell wie möglich in eine leerstehende Schule in der Nähe umziehen.

Von RND/dpa