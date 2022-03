Hitzacker/Neu Gülze

Wenn Manfred Jordt seine E-Mails abruft, ist auch immer eine von Manni dabei. Vorausgesetzt, Manni hat Netz. Ansonsten gibt es nur eine kurze SMS. Frei nach dem Motto: „Melde mich wieder, wenn ich besseren Empfang habe.“ Manni ist ein Weißstorch, trägt einen Peilsender auf dem Rücken und befindet sich gerade auf dem Rückflug von Madrid nach Nordosten. Und Manfred Jordt hofft, dass Manni sich wieder für die Elbe entscheidet als Sommerquartier. Am liebsten in seinem Garten.

Weißstorch ist zum Symboltier der Region geworden

Manni hat sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei Manfred Jordt eingenistet, im Horst hoch oben auf einem Betonmast im Garten in Neu Gülze, ein paar Kilometer hinter der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Doch Grenzen interessieren weder Manni noch die Storchenfreunde in der Gegend, die sich um den Weißstorch kümmern.

Der ist hier so weit verbreitet, dass er längst zum Symboltier der Elbtalaue und des Wendlands avancierte: Nirgendwo sonst in Niedersachsen gibt es eine so hohe Siedlungsdichte wie an der unteren Mittelelbe zwischen Schnackenburg und Geesthacht.

Die Kamera steht auf dem Mast neben dem Pfahl: Manfred Jordt hofft, dass sein Plastikstorch nicht allein bleibt, sondern Storch Manni wieder im Nest in seinem Garten das Sommerhalbjahr verbringt. Quelle: Carolin George

Und die ersten sind schon da: In Hitzacker kam der erste Storch schon Anfang Februar, und seit Ende der Winterstürme fliegen fast täglich weitere ein.

Manni aber ist noch unterwegs. Am Sonntag, 27. Februar, startete er von seinem Winterquartier, einer Mülldeponie in der Nähe von Madrid. Alle drei Minuten speichert der Sender den per GPS bestimmten Standort, einmal am Tag schickt das per Photovoltaik mit Strom versorgte Gerät eine Nachricht mit den Koordinaten des Tages. „Manni kommt nur langsam voran, zwischen 45 und 70 Kilometer pro Tag. Das ist wenig“, sagt Steffen Hollerbach. „Gerade ist er in Frankreich.“ Der Ornithologe und studierte Landschafts- und Naturschützer beschäftigt sich seit Jahren mit den Störchen in der Elbtalaue, erst beruflich, jetzt privat.

„Da muss man mit dem Auto erst einmal hinterherkommen“

Gemeinsam mit einem zweiten Storchenfreund ist Hollerbach sogar schon einmal einigen besenderten Störchen aus der Elbtalaue hinterhergefahren: „Als sie Mitte August 2019 von hier wegflogen, sind wir mit dem Auto hinterher“, erzählt Hollerbach. Bis in die Türkei hat das Duo die Verfolgung aufgenommen. „Das war ganz schön anstrengend: Die fliegen bis zu 400 Kilometer Luftlinie am Tag. Da muss man mit dem Auto erst einmal hinterherkommen.“

Bis zu 400 Kilometer am Tag: Steffen Hollerbach zeigt die Flugroute von Storch Manni auf dem Bildschirm seines Laptops. Quelle: Carolin George

Insgesamt neun Störche sind aus dem nordöstlichsten Zipfel Niedersachsens und der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern mit GPS-Sendern unterwegs, finanziert von der Stiftung The Stork Foundation. Die Stiftung hat im Laufe der vergangenen 30 Jahre rund 500 Hektar Flächen angekauft, um Lebensraum für den Weißstorch zu schaffen, indem zum Beispiel Heckrinder und Pferde der Rasse Konik sie beweiden. Mit Erfolg: Mittlerweile sind etliche der vormals verwaisten Brutplätze wieder belebt. Wer im Frühjahr und Sommer die Elbtalaue besucht, wird Störche sehen – garantiert.

Unterschied zwischen Westziehern und Ostziehern

„Wir befinden uns hier in der Zug-Scheide zwischen Westziehern und Ostziehern“, erklärt Hollerbach. „Die Ostzieher fliegen über die Türkei und die Sahara bis in den Sudan und zurück. Die Westzieher gehen oft nicht weiter als Spanien, insgesamt nehmen sie stark zu.“

Die Flugrouten der besenderten Störche aus der Elbtalaue: Die Ostzieher fliegen auf den afrikanischen Kontinent (eine Störchin flog sogar bis nach Südafrika), die Westzieher nach Spanien. Quelle: Carolin George

Welches Nest Manni wohl bei seiner Rückkehr wählen wird, weiß keiner der Storchenfreunde. Manfred Jordt jedenfalls hat alles für seinen Namensvetter vorbereitet: Er hat das Nest nicht nur gepflegt und gestutzt, sondern auch eine neue Kamera auf einem Holzpfahl daneben aufgestellt. Die überträgt den Blick in den Horst auf einen Fernseher bei Jordt zu Hause.

Das Land der Störche Im Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ nisteten nach Angaben der Reservatsverwaltung mit Sitz in Hitzacker im Jahr 2021 exakt 116 Weißstorchpaare. Das sind etwa zehn Prozent des landesweiten Bestands. In den letzten Jahren sei der Bestand des Weißstorchs in den westlichen Landesteilen zwar stark angestiegen. Dennoch sei das Biosphärenreservat immer noch das Gebiet mit der höchsten Weißstorch-Siedlungsdichte in Niedersachsen. „Die Ursache hierfür liegt vor allem am veränderten Zugverhalten in der Population“, erklärt der stellvertretende Leiter der Reservatsverwaltung, Franz Höchtl. Die sogenannten Westzieher haben eine hohe Überlebensrate, kommen früh aus dem Winterquartier zurück und besetzen die besten Horste. „Später ankommende Störche haben dann das Nachsehen.“ Daher werde bei den sogenannten Ostziehern keine positive Bestandsentwicklung festgestellt. Die Elbe könne grob als die Grenze zwischen ost- und westziehenden Populationen betrachtet werden.

Passanten können per Kamera ins Nest schauen

„Wenn Radfahrer vorbeikommen, stehen bleiben und zum Storch hochgucken, lade ich sie ein, ins Nest zu blicken“, erzählt Manfred Jordt. An seinem Gartenzaun hat der Rentner eine Infotafel über Biologie und Zugverhalten des Weißstorchs aufgestellt, alles aus privatem Interesse.

„Ich beobachte die Tiere einfach gern“, sagt er. Und irgendwann, verrät Manfred, möchte er im Herbst auch einmal dort hin, wo Manni und seine Artgenossen hinfliegen: nach Madrid – mit einem Abstecher zu Manni auf seiner Mülldeponie.

Von Carolin George