Elektromobilität kommt in Niedersachsen nicht voran

Hannover

Der Ausbau der E-Mobilität kommt in Niedersachsen nicht richtig voran. Im vergangenen Jahr wurden hier lediglich 6.347 Autos mit Elektroantrieb zugelassen, die allermeisten davon sind Firmenfahrzeuge. Von Privatleuten wurden im vergangenen Jahr nur 1.877 Elektroautos in Niedersachsen zugelassen.

Das geht aus Zahlen des Bundesverkehrsministeriums auf eine Antwort des Grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler hervor. Im Vergleich dazu wurden in Niedersachsen in 2019 mehr als 370.000 Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen. Hinzu kommen 10 Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, 3.215 Plug-In-Hybride und 11.691 Autos deren Verbrennungsmotor durch einen elektrischen Antrieb unterstützt wird.

259 Ladesäulen neu in Betrieb

Ähnlich ist die Lage bei den Ladesäulen. Laut Antwort des Verkehrsministeriums wurden für den Bau von Ladestationen im vergangenen Jahr 465.000 Euro Fördergelder ausgegeben. In ganz Niedersachsen gab es bis zum Jahreswechsel 1.659 öffentlich zugängliche Ladestationen sowie 233 Schnellladestationen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr hier 259 Ladestationen neu in Betrieb genommen.

„465.000 Euro Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Jahr 2019 sind ein schlechter Witz“, sagt Kindler. Wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) „weiter so bräsig“ agiere, seien zehntausende Arbeitsplätze in Niedersachsen in Gefahr.

„Minister müssen aufs Tempo drücken“

Es müsse dafür gesorgt werden, dass der Ausbau von Ladestationen nicht länger in der Bürokratie versacke. „Gerade jetzt, wenn die Autohersteller neue E-Auto-Modelle anbieten, muss Scheuer bei den Ladesäulen aufs Tempo drücken. Und Landesverkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) müsse bei der Genehmigung von Ladesäulen viel schneller vorankommen. Wenn es aber so weitergehe, werde die E-Mobilität in Niedersachsen abgewürgt, meint Kindler. Und dann könnten weder Verkehrswende noch Klimaschutz gelingen.

Nach Angaben des Landesverkehrsministeriums gibt Niedersachsen in diesem Jahr insgersamt 5,7 Millionen Euro für den Ausbau der Elektromobilität aus. Damit werde unter anderem der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für kleinere Unternehmen gefördert. Zudem fließen Millionensummen in den Ausbau eines flächendeckenden Netztes mit Schnellladestationen. Das Ministerium fördert auch den Kauf emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge der Landesbehörden. Unterstützung gibt es zudem für die Verkehrsunternehmen.

Von Mathias Klein