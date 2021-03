Hannover

Nun also Celle. Elke Gryglewski hat schon an vielen Orten dieser Welt gelebt, aber interessiert aufgehorcht, als sie erfuhr, dass ausgerechnet in Celle eine Stelle frei werde. Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten zu leiten, ist für die Politikwissenschaftlerin und Historikerin von ganz besonderem Interesse. Denn diese Stiftung betreut nicht nur das weltberüchtigte Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager Bergen-Belsen, sondern viele andere Tat- und Geschichtsorte, etwa die Emslandlager oder das ehemalige Kriegsgefangenlager Sandbostel nahe Bremervörde. „Verglichen mit meiner früheren Wirkungsstätte ist dieses Haus hier von der Größe ein Tanker“, sagt Gryglewski und lacht.

Die Jugend im Pfarrhaus in Südamerika verbracht

Berufen wurde die gebürtige Berlinerin, die lange Jahre in Südamerika verbracht hat, vor gut einem halben Jahr. Seit Januar ist sie im Amt. Sie kommt aus Berlin, wo sie zuletzt als stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte des Hauses der Wannseekonferenz gearbeitet hatte. Dies war der Ort, an dem Anfang 1942 die NS-Täter wirkten und mit bürokratischer Perfidie die Vernichtung ganzer Völker planten. Gryglewski, aufgewachsen in einer politisch wachen Familie, hat sich schon von Jugend an mit dem Nationalsozialismus befasst, dessen Gift auch noch an die entlegensten Teile dieser Welt geriet. „Für mich ist Nationalsozialismus nicht nur ein Thema, das auf Europa beschränkt ist“, sagt sie. Denn es gebe kaum eine Region, die nicht von den Umstürzen des vergangenen Jahrhunderts betroffen gewesen wäre. „Und sei es, dass sie die Kinder für die Kolonialmacht in den Krieg schicken mussten“.

Gryglewski ist als Schülerin kurz selbst einem der grausamsten Täter des Nationalsozialismus begegnet. Als ihr Vater, ein evangelischer Auslandspfarrer, 1977 von Bolivien nach Deutschland ausreisen wollte, stand der ehemalige Gestapo-Chef Klaus Barbie am Flughafen. Der als „Schlächter von Lyon“ in die Geschichte gegangene NS-Verbrecher stand damals in Bolivien im Dienst deutscher Behörden, auch Geheimdienste. Man hatte vermutet, berichtet Gryglewski, dass ihr Vater Dokumente über Menschenrechtsverletzungen nach Deutschland bringen wollte.

Zehn Jahre hat die Pastorentochter in Bolivien gelebt, wo zahlreiche Altnazis untergetaucht waren und eine Militärdiktatur das Land beherrschte. Eine prägende Zeit, ebenso wie der Friedensdienst in Israel, zu dem sie als 20-jährige mit der Aktion Sühnezeichen aufbrach. Danach ist die Berlinerin in Bayern gelandet, genauer in Dachau bei München, wo sie kurz sogar für die Grünen im Stadtrat saß – und kurz vor der deutschen Wiedervereinigung nach eigenen Worten die gewaltigen kulturellen Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik kennengelernt hat. Da habe sie manchmal mehr Gemeinsamkeiten mit ihrer türkischen Kommilitonin verspürt als mit ihren damaligen Landsleuten, sagt sie, die nach der Dachauer Exkursion wieder in Berlin studierte. Inzwischen habe sie sich ganz aus der Parteipolitik zurückgezogen. Zu viele Anträge, zu wenig Inhalte.

Anerkennung und Erinnerung

Elke Gryglewski hat mit ihrem Mann Marcus, ebenfalls Historiker, drei Töchter großgezogen, die inzwischen 26, 22 und 18 Jahre alt sind. Sie hat viel Erfahrung in Sachen Geschichtsvermittlung in der konkreten Arbeit mit Jugendlichen sammeln können. Das habe Spaß gemacht. „Anerkennung und Erinnerung“, heißt der Titel ihrer Doktorarbeit. Hier schildert sie, wie arabisch-palästinensische sowie türkisch-berlinerische Jugendliche aus der dritten Einwanderergeneration sich dem schwierigsten deutschen Thema genähert haben. Sie hat dabei auf Exkursionen nach Israel gelernt, wie entscheidend eine Pädagogik der Anerkennung auch für die Vermittlung von demokratischen Weltbildern sein kann. „Ich habe bei dem Projekt sehr viel über den Rassismus gelernt, der in unserer Gesellschaft steckt, und wie viel Diskriminierungserfahrungen diese Jugendlichen gemacht haben.“

Natürlich hat auch die von ihr gepriesene Kultur der Anerkennung Grenzen. Vorurteile klopft sie beharrlich ab. Auch zu simple Betrachtungen über Jugendliche, die man angeblich nicht mehr erreichen könne, weil die Erzählung der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern fehle über das Dritte Reich und seine Vorläufer. Gryglewski freut sich schon auf ein internationales Projekt, wo sie anhand der Gedenkstätten Wolfenbüttel und Lüneburg zeigen will, wie der Weg von der Kranken- und Gefangenenbehandlung zum Judenmord führte. „Wir werden nach den Akteuren forschen.“ Denn die NS-Diktatur sei keineswegs vom Himmel gefallen.

