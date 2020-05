Hannover

Eine kleine Gruppe von Eltern hat am Donnerstagmorgen in Hannover vor dem Kultusministerium am Braunschweiger Platz für die komplette Öffnung von Kitas und Schulen demonstriert. Viele Eltern hielten die Doppelbelastung aus Betreuung und voller Berufstätigkeit nicht mehr aus, sagte die Organisatorin der Kundgebung, Sonja Zernick-Förster. „Wir fühlen uns nach wie vor im Stich gelassen, wenn Kitas und Schulen hinter Bundesliga, Biergärten und Tourismus hintenanstehen.“

Schon vor gut zwei Wochen hatte es eine ähnliche Kundgebung der Gruppe gegeben – damals noch auf dem Opernplatz und mit deutlich höherer Teilnehmerzahl. Seitdem hat das Land die Regeln für Kitas, Schulen und Spielplätze bereits deutlich gelockert. „Die schrittweise Öffnung war gut, aber die Maßnahmen reichen noch nicht aus – es gibt keine Lobby für Kinderinteressen“, meint Zernick-Förster. Die Eltern wünschen sich finanzielle Unterstützung für eine Ausweitung der Angebote und Einrichtungen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Gespräch mit den Eltern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zur Verdeutlichung ihrer Anliegen hatte die Gruppe ein symbolisches Mahnmal aus Kuscheltieren, Spielzeug und Protestschildern vor dem Kultusministerium an der Hans-Böckler-Allee aufgebaut. Kultusminister Grant Hendrik Tonne nahm sich am Morgen viel Zeit, um in einem Gespräch auf die Fragen und Sorgen der Eltern einzugehen.

Eltern fordern die sofortige und vollständige Öffnung der Kitas und Schulen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Notbetreuung nur zu 11 Prozent ausgelastet

„Ich nehme den Hinweis mit, dass viele Infos nicht zu den Eltern durchdringen“, sagte Tonne der HAZ. Denn nach den jüngsten Zahlen liege die Betreuungsquote erst bei 11 Prozent, und die Notbetreuung könne bis zu 50 Prozent der ursprünglichen Gruppen genutzt werden – dazu gebe es die Kindertagespflege und private Betreuungsmöglichkeiten. Eine Perspektive für eine komplette Öffnung der Kitas stellte Tonne den Eltern derweil nicht konkret in Aussicht. Dass der Minister sich zeigte, kam bei den Eltern dennoch gut an – „konkrete Lösungen gibt es aber nicht“, sagte Zernick-Förster.

Kultusminister: „Jedes Kind muss in die Kita zurückkehren“

Allerdings kündigte der Kultusminister eine neue Regelung für den 8. Juni an: „Jedes Kind muss in die Kita zurückkehren können, wenn auch nur stunden- oder tageweise.“ Es solle deshalb für alle ein Angebot geben, die bislang nicht berücksichtigt wurden, etwa durch Wechselmodelle in den Kitas oder stundenweise Unterbringung, um den Kontakt zu Freunden zu halten.

Einen Regelbetrieb soll es laut Stufenplan der Landesregierung frühestens wieder im August geben. Laut Tonne könne es in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen aber sowohl schneller gehen als auch länger dauern. „Einen Normalbetrieb kann es derzeit aber mit Blick auf die Gesundheit der Erzieher und anderer Kinder nicht geben – jeder Schritt der Öffnung bedeutet immer auch mehr Risiko."

Von Sebastian Stein