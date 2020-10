Hannover

Der Landeselternrat Niedersachsen und weitere Elternverbände haben die Bundesregierung mit Blick auf die sich verschärfende Corona-Pandemie aufgefordert, den Krisennotstand auch für Schulen anzuerkennen. In einer am Freitag bekanntgemachten Petition verlangen sie unter anderem einen verbindlichen Plan mit abgestuften Hygienemaßnahmen in den Schulen.

Lerngruppen sollen schnellstmöglicher verkleinert werden

Lerngruppen müssten schnellstmöglich verkleinert werden, um das Einhalten der sogenannten „AHA-Regeln“ (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken) zu gewährleisten. Gefordert wird weiterhin die Möglichkeit des Hybridunterrichts im Schichtbetrieb, eine Betreuung der Kinder von berufstätigen Eltern müsse dabei sichergestellt sein.

„Durch die Pandemie entstehende Wissenslücken müssen durch gezielte Fördermaßnahmen geschlossen werden“, heißt es in der Petition weiter. In den Klassenräumen, Mensen und Sporthallen sollten moderne mobile Raumfilteranlagen sowie Plexiglastrennscheiben aufgestellt werden.

Zur Begründung seines Vorstoßes verwies der Landeselternrat auf entsprechende Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Diese Empfehlungen fänden bislang keine Anwendung in den Schulen, die Kultusminister hielten trotz exponentiell ansteigender Infektionszahlen am Regelbetrieb fest. Dies müsse sich sofort ändern.

