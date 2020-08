Peine

Wie ungewöhnlich die Zeiten sind, in denen wir gerade leben, zeigt ein Vorstoß des Landkreises Peine: Er gewährt eine Kilometerpauschale für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Solche „ Elterntaxis“ sind normalerweise umstritten und eher unerwünscht. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie sieht das offenbar anders aus, denn die Entscheidung ist insbesondere mit den damit verbundenen Regelungen für den Öffentlichen Personennahverkehr zu sehen. „Wir möchten die Beförderungsunternehmen entlasten, zudem sinkt mit weniger Kindern im Bus das Risiko von Corona-Infektionen“, macht der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß, deutlich.

Ähnlich wie bei der Pendler-Pauschale können Eltern 30 Cent pro Kilometer für die einfache Fahrt geltend machen. Sie müssen dafür einen Antrag stellen, Ansprechpartner sind die Schulen oder Fachdienst Schule, Kultur und Sport beim Landkreis Peine. „Wir vertrauen dabei auf die Ehrlichkeit der Eltern und bitten darum, nur für Fahrten Anträge zu stellen, die tatsächlich erfolgt sind“, sagt der Sprecher.

Anzeige

Stichprobenartige Überprüfungen

Es werde aber auch stichprobenartige Überprüfungen geben. Ihre Busfahrkarten müssen die Schüler nicht abgeben, man wolle keine Ausschließlichkeit erreichen. „Manchmal passt es sich nur an bestimmten Wochentagen, die Kinder zur Schule zu bringen. Auch dann soll es möglich sein, den Zuschuss zu beantragen“, macht Laaß deutlich.

Weitere HAZ+ Artikel

Um ein Verkehrschaos vor der Schule zu vermeiden, werden Eltern allerdings dringend gebeten, ihre Kinder nicht direkt vor dem Eingang aussteigen zu lassen, sondern im etwas weiteren Umfeld. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sonst oftmals zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen kann. Es sollte im Interesse aller Beteiligten sein, diese zu vermeiden“, appelliert Laaß an die Vernunft.

Lesen Sie auch: Schule und Corona: Das müssen Lehrer, Eltern und Schüler jetzt wissen

Zudem weist er darauf hin, dass es wie schon in den Vorjahren auch eine Prämie in Höhe von 10 Euro pro Monat für Schüler gibt, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, anstatt den Bus zu nutzen. „Dafür muss die Schülersammelzeitkarte im Sekretariat der Schule abgegeben und den gesamten Monat nicht genutzt werden“, so Kreissprecher.

Von RND/lni