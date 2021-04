Lengerich

Die Bäume sehen nicht gut aus. Eine der Buchen ist tot, bei anderen ist die Rinde stellenweise regelrecht aufgeplatzt. Das Geäst in den Kronen wirkt dünn. Selbst die Bäume, die für den Laien gesund aussehen, bereiten Josef Mönster Kopfzerbrechen. „Buchen sind normalerweise glatt“, sagt er und legt die Hand auf einen Stamm. „Das hier“ – seine Finger fahren über schmale Riefen und dünne, narbenartige Aufwerfungen – „zeigt, dass die Bäume schon geschädigt sind.“

Die Gemeinde Lengerich im Emsland, östlich der Stadt Lingen gelegen, ist ein schmucker Ort mit knapp 3000 Einwohnern. Ein bisschen außerhalb wohnen Marietta und Josef Mönster; sie arbeitet im Gesundheitswesen, ihr Mann ist Ingenieur, spezialisiert auf Messtechnik. Beide stehen kurz vor dem Ruhestand – was man so Ruhestand nennt bei einem großen Bauernhaus und einer kleinen Schafherde und einem Waldstück, in dem kranke Buchen stehen. Denen, sagt Josef Mönster, fehle es an Wasser. Und Wasser ist ein Thema, das die Mönsters schon seit Jahren umtreibt.

Beeinträchtigte Buchen: Josef Mönster sorgt sich um Bäume, seit das Grundwasser in Lengerich abgepumpt wird.

Unter der Samtgemeinde Lengerich, die außer dem Ort selbst noch eine Handvoll weiterer Dörfer umfasst, befindet sich ein Grundwasserkörper, den Geologen „Hase links Lockergestein“ nennen (Hase nach dem Fluss Hase, einem Nebenfluss der Ems). Die Ausdehnung beträgt etwa 35 Quadratkilometer. Schon in den Siebzigern gab es Überlegungen, ob man hier Grundwasser fördern könnte, in den Achtzigern wurden Brunnen gebohrt, und jetzt wird tatsächlich gepumpt.

Erst mal provisorisch: Als „Pumpversuche“ bezeichnet das der zuständige Wasserverband Lingener Land. Später soll dauerhaft Trinkwasser aus der Erde geholt werden.

Hier wird gepumpt: Der Brunnen IV des Wasserverbands Lingener Land in Lengerich.

Josef Mönster betont, als er davon erzählt, die erste Silbe des Wortes Trinkwasser. Das tut er, weil der Wasserverband 47 Prozent seines Wassers nicht als Trinkwasser, sondern als Brauchwasser unter anderem an mehrere Chemiefirmen und an die BP-Raffinerie in Lingen liefert. „Man kann doch unser gutes Trinkwasser nicht an die Industrie verkaufen“, sagt Marietta Mönster, das müsse doch für Menschen, Tiere und Pflanzen verwendet werden. Zumal die Firmen es auch noch günstiger bekämen als Privatkunden, ergänzt ihr Mann.

Petition gestartet

Die Mönsters haben mit Nachbarn und Freunden eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die „AG Unser Wasser“ heißt. Auf der Onlineplattform „Open Petition“ haben sie eine Unterschriftenaktion gestartet. Und sie haben, mit anderen Familien, vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück Klage gegen den Landkreis Emsland erhoben, weil der die Pumpversuche genehmigt hat.

In seiner Scheune hat Josef Mönster ein paar Schaubilder mit geologischen Querschnitten, Tabellen und Luftbildern aufgehängt, um zu zeigen, worum es der Initiative geht. Das Lengericher Grundwasserdargebot, wie der Fachbegriff lautet, die Menge an vorhandenem Wasser, beläuft sich auf etwa 38 Millionen Kubikmeter, das sind 38 Milliarden Liter. Die seien aber nicht statisch vorhanden, erläutert Mönster, teilweise fließe das Wasser auch in benachbarte Einzugsgebiete von Wasserwerken ab.

Pro Jahr entstehen, hat die Initiative ausgerechnet, etwa 0,66 Millionen Kubikmeter Wasser neu. Der Wasserverband hat nun 2020 mit dem Abpumpen von einer halben Million Kubikmeter begonnen, in diesem Jahr steigt die Menge auf eine Million, in der dritten Ausbaustufe 2022 sollen 1,5 Millionen Kubikmeter abgepumpt werden und das dann dauerhaft – zu viel Wasser, als dass es sich neu bilden könnte, sagt Mönster.

Solche Schilder stehen rund um den Ort: Die AG Unser Wasser Lengerich/Emsland protestiert.

Schon vor Jahren, berichtet er, habe die damalige Bezirksregierung Weser-Ems mit ihren Fachleuten eine Ausbeute des Lengericher Reservoirs als hydrogeologisch wenig geeignet verworfen. Jetzt habe der Kreis Emsland aber alles einfach genehmigt – ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, ohne auf die aktuellen Entwicklungen der Wasserstände zu achten.

Wir gehen in den Vorgarten, wo ein paar Eichen stehen, an denen Mönster auch schon ein Ausdünnen der Kronen registriert hat. Ein graues Rohr mit hellgrauer Kappe ragt aus dem Boden – es ist eine von rund 40 eigenen Messstellen, die die AG Unser Wasser in der Region hat einrichten lassen. Alle 14 Tage wird der Wasserstand von einem Fachmann bestimmt, die Daten werden in einem unabhängigen Institut ausgewertet.

Grundwasserspiegel fällt

Mönster deutet nach links, wo 500 Meter entfernt ein Brunnen der Pumpversuche liegt, und nach rechts, wo sich in 600 Metern hinter einem Wäldchen ein zweiter befindet. Bei beiden wird seit letztem März gepumpt. Vom Beginn der Förderung bis September, sagt Mönster, sei hier bei ihm, an der Messstelle H-ZR2A, der Grundwasserpegel um 1,88 Meter gefallen.

„Die Tannen gehen tot": Bei Bauer Werner Koopmann sinkt der Wasserstand im Teich.

Offenbar fällt nicht nur das Grundwasser. Wir fahren zu Bauer Werner Koopmann, der einen Teich hat, in dem ein Messstab steckt, einer von 16 rund um Lengerich. „Seit sie pumpen“, sagt Koopmann, „sinkt der Wasserstand, wenn es nicht mehr regnet.“ Er weist mit dem Kinn auf spirrelige Tannen am Rand des Teichs. „Die gehen tot, obwohl sie am Wasser stehen.“

Das Absinken des Grundwasserpegels gefährde etliche Gebäude, sagt Josef Mönster, weil die Fundamente sackten. Im Ortskern von Lengerich führt Pastorin Frauke Schäfer durch die evangelisch-reformierte Kirche, die teilweise 1000 Jahre alt ist. Frauke Schäfer zeigt auf eine Wand des Kirchenschiffs, von der seit ein paar Wochen kleine Putzfragmente herunterfallen. Man sieht einen schmalen Riss, der Bereich davor ist mit Stühlen und einem Seil abgesperrt.

Risse in den Mauern: Die evangelisch-reformierte Kirche in Lengerich.

Die Pastorin berichtet auch von Rissen im Glockenturm, einer scheint schon durch die Wand hindurch zu gehen. Bei einem Riss, an dem ein Rissmonitor angebracht ist, eine Messskala zur Überprüfung von Veränderungen, sei eine klare Verschlechterung gegenüber dem letzten Herbst festzustellen, berichtet Mönster. Die Kirchengemeinde hat sich der Klage gegen die Genehmigung der Pumpversuche angeschlossen.

Es gebe durchaus Alternativen zum Abpumpen des Grundwassers, sagt Josef Mönster. Die Raffinerie und die Chemiefirmen könnten beispielsweise Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal entnehmen, oder aus dem Speicherbecken für das Atomkraftwerk Lingen II, das Ende 2022 abgeschaltet wird. Natürlich sei das teurer, Prozesswasser müsse oft von Schwebstoffen und Elektrolyten gereinigt werden. Aber technisch möglich sei es, und anderswo in Deutschland auch üblich.

„Risiken beherrschbar": Dirk Kopmeyer, Dezernent für Bauen und Umwelt beim Kreis Emsland.

Warum bekommen Firmen überhaupt Trinkwasser als Brauchwasser? Dirk Kopmeyer, Leiter des emsländischen Kreisdezernats für Bauen und Umwelt, betont erst einmal, die Begleitung der Pumpversuche durch Gutachter sei „ausreichend, um Risiken – wenn es sie denn gibt – zu beherrschen“. Und das mit dem Trinkwasser für Firmen sei keine Wirtschaftsförderung, sondern „eine rein sachliche Entscheidung“ aufgrund des Versorgungsauftrags.

Bei Reinhold Gels, dem Geschäftsführer des Wasserverbands Lingener Land, hört sich das ein bisschen anders an. Er bestreitet zwar, dass das Abpumpen für die Schäden in der Kirche verantwortlich sei, „das waren wir nicht“. Er zweifelt auch Josef Mönsters Messungen an und sagt, nur an einem Brunnen und auch nur in direkter Nähe könne es zu einer Absenkung des Grundwassers um „wenige Dezimeter“ gekommen sein. Generell sei die Förderung von mehr Wasser aber nötig, weil der Verband jetzt schon manchmal nicht mehr wisse, wie er den gestiegenen Bedarf – Feldberegnung, Garten-Pools, Trinkwasser in der bäuerlichen Tierhaltung – bewältigen solle.

„Das waren wir nicht": Reinhold Gels, Geschäftsführer des Wasserverbands Lingener Land.

Und was die Chemiebetriebe und die Raffinerie angehe, so führe er bereits Gespräche, in denen es ums Wassersparen gehe. Aber man könne diesen Firmen nicht einfach den Hahn zudrehen, da gebe es Zusagen, dass man ihnen sauberes Wasser liefere, andernfalls seien mehrere Hundert Arbeitsplätze gefährdet. Gels räumt ein, dass Firmen nur „60 bis 80 Cent“ pro Kubikmeter zahlen, Normalsterbliche berappen 1,07 Euro.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover, das die Pumpversuche fachlich begleitet, hat keine Bedenken gegen deren Fortführung. Aber es bestätigt Grundwasserabsenkungen. Man empfehle zu klären, ob diese Entwicklung auf das Klima zurückgehe oder „entnahmebedingt“ sei, sagt ein Sprecher.

Marietta und Josef Mönster hoffen, dass die Petition oder die Gerichte den Wasserverband stoppen. Alles andere, sagt Ingenieur Mönster, sei angesichts von Klimawandel und Trockenheit „mehr als grob fahrlässig“.

Wasser ist ein virulentes Thema Das Thema Wasser (und wie es genutzt wird) ist ein Thema, über das immer heftiger diskutiert wird. Seit Monaten streiten sich Lüneburger Bürger und Coca-Cola um die Nutzung des örtlichen Grundwassers, das der Konzern als Mineralwasser verkaufen will. Auch in anderen Teilen des Landes wehren sich Interessengruppen gegen zusätzliches Abpumpen – teils, weil sie das Wasser selbst brauchen, teils, weil sie Gebäudeschäden durch Setzungen infolge des sinkenden Grundwasserspiegels beklagen. Die Landesregierung arbeitet derzeit an einem landesweiten Wasserversorgungskonzept. Im Januar haben sich deswegen fünf Initiativen – aus Emsbüren, Holdorf bei Osnabrück, Hanstedt in der Nordheide, Bippen im Kreis Osnabrück und die AG aus Lengerich – schriftlich an Umweltminister Olaf Lies (SPD) gewandt. Sie dringen unter anderem auf einen sparsameren Umgang mit Wasser, wenden sich gegen die oftmals ausschließlich regionale Betrachtung der Wasserförderung, verlangen eine intensivere Nutzung von Oberflächengewässern für Landwirtschaft und Industrie und eine Umkehr der Beweislast bei Schäden durch das Abpumpen. Sie haben aber bisher keine Antwort erhalten.

