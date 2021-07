Hannover

Sollten Bund und Länder sämtliche Corona-Regeln aufheben, sobald alle Erwachsenen ein Impfangebot erhalten haben – möglicherweise schon Ende September? In Niedersachsen stößt der Vorschlag, der jetzt aus der Bundespolitik kommt, auf Ablehnung. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ist ebenso dagegen wie führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land.

Jagau sendet klare Botschaft an Impfmuffel und Impfgegner

Zuletzt hatten unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, eine baldige Aufhebung sämtlicher Maßnahmen ins Spiel gebracht. „Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung“, sagte Maas. Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) stimmt ihm zu. „Jeder, der entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen, hat keinen Anspruch, von der Gesellschaft geschützt zu werden“, sagt er. Lediglich die Maskenpflichten in Bussen und Bahnen sollten länger gelten,

Wer denkt an die Kinder?

Gesundheitsministerin Behrens indes widerspricht. „Dabei blendet man aus, dass wir einem großen Teil der Gesellschaft gar kein Impfangebot machen können – das sind die Kinder“, sagt sie im Gespräch mit der HAZ. „Also haben wir auch da keine hohe Impfquote und keinen Schutz.“ Man werde sich damit anfreunden müssen, dass Maßnahmen wie Masken- und Abstandspflichten noch bis Ende des Jahres gültig sein werden, so die Ministerin. Sie gehe davon aus, dass die vierte Welle kommen wird – die Frage werde sein, wie sie sich auswirke. „Wenn wir feststellen, das Infektionsgeschehen ist sehr hoch, aber es löst keine Erkrankungen mehr aus, dann können wir uns andere Parameter überlegen“.

Auch der bekannte Transplantationsmediziner Prof. Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) warnt vor einem voreiligen Ende der Maskenpflicht. Er appelliert, „die Maskenpflicht nicht einfach hopplahopp zu beenden“. Deutschland dürfe jetzt nicht „dem schlechten Beispiel des britischen Ministerpräsidenten Boris Johnson folgen“, der in der Corona-Pandemie auch sonst nichts richtig gemacht habe, sagt Haverich. Der Mediziner sorgt sich beispielsweise um Menschen, die nach einer Impfung nicht so eine starke Immunantwort hätten und deshalb trotzdem mit stärkeren Symptomen an Covid-19 erkranken könnten.

„Weiter bei größeren Menschenansammlungen tragen“

Nach Ansicht von Haverich sollte die Maske weiterhin bei größeren Menschenansammlungen draußen und auch in Innenräumen getragen werden. Er verweist auf den Schutz vor anderen Erkrankungen durch die Maske, wie zum Beispiel der Grippe. Im vergangenen Winter hatte es wegen der Maskenpflicht kaum Grippeinfektionen in Deutschland gegeben.

Angesichts der drohenden vierten Corona-Welle und der besonders ansteckenden Delta-Variante solle man schauen, wie es im Herbst weitergehe. „Bis dahin sollten wir die Masken erst einmal weiter tragen“, sagt der MHH-Professor. Wenn die Lage entspannt sei, könne man vielleicht zu Weihnachten über das Ende der Maskenpflicht reden, sagt Haverich.

„Wer sich nicht impfen lässt, hat keinen Anspruch auf Schutz“

Wie Haverich plädiert Prof. Claudia Wiesemann vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) dafür, vorsichtig vorzugehen. „Wir sollten weiterhin auf Sicht fahren, das heißt schrittweise öffnen und kurzfristig Auswirkungen überprüfen“, sagt sie. Kinder dürften ohnehin noch nicht geimpft werden. „Sie brauchen dringend Schutz vor dem Virus, am effektivsten dadurch, dass alle Erwachsenen in ihrer Umgebung geimpft sind.“ Ein Beharren auf Entscheidungsfreiheit, solange Kinder sich nicht selbst schützen können, sei moralisch problematisch.

Kritisch prüfen müsse man laut Wiesemann die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit bei der Berufsausübung. Geschäftsleuten, Dienstleistern und Kunstschaffenden dürfe ihre Berufsausübung nicht länger verwehrt werden, insbesondere wenn sie und ihre Klienten geimpft seien. „Diese Branchen haben einen hohen Preis für die Eindämmung der Pandemie bezahlt und brauchen dringend eine Rückkehr zur Normalität.“ Präsenzunterricht an Schulen und Hochschulen müsse wieder möglich sein – wenngleich noch mit begleitenden Vorsichtsmaßnahmen, etwa durch Reduzierung der Gruppengrößen und Lüftung. „Richtig ist also, die Pandemie-Regeln anzupassen, nicht sie komplett aufzuheben.“ Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, sagt: „Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten.“

„Voreilig und unklug“

Auch Prof. Eva Hummers, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin Göttingen und Mitglied der ständigen Impfkommission, wendet sich gegen den Maas-Vorschlag. „Ich halte die Forderung nach einer generellen Rücknahme aller Corona-Maßnahmen ab August für voreilig und unklug.“ Vordringlich sei, dass Schulen und Kindergärten nach den Ferien in einen normalen Betrieb gehen und diesen auch weiterführen könnten, auch wenn die Kinder und Jugendlichen nicht geimpft werden könnten beziehungsweise eine Impfung nicht empfohlen sei.

