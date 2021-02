Ende eines Wahrzeichens: Seebrücke am Timmendorfer Strand wird abgerissen

Timmendorfer Strand

Stück für Stück verschwindet ein Timmendorfer Wahrzeichen an der Ostee-Küste: Der Abbruch der knapp 45 Jahre alten Maritim-Seebrücke hat begonnen. Die Brückenelemente werden per Kran auf Schuten gehoben und nach Mecklenburg gebracht. Zu Ostern soll nichts mehr an die Brücke erinnern. Der Bau der Nachfolgerin beginnt im September dieses Jahres.

„Wir machen Platz“ – für die Nachfolgerin der alten Brücke

„Wir machen Platz“ steht auf einem Banner, das an einem der Bauzäune hängt, mit denen der Bereich vor der Timmendorfer Maritim-Seebrücke gesperrt ist. Die Hälfte des weiß gestrichenen Holzgeländers haben die Handwerker schon abmontiert, und wo bis vor Kurzem noch der Brückenkopf war, schaukelt jetzt ein Ponton samt Schwerlastkran im Wasser. Die Tage des bekannten Bauwerks sind gezählt: Bis Ostern soll die Maritim-Seebrücke verschwunden sein, eben „Platz machen“ für ihre Nachfolgerin.

Sie haben die Abbruch-Arbeiten im Blick: Bauleiter und Diplom-Ingenieur Torsten Hauser von der Deutsch-Dänischen Wasserbau GmbH und Gesine Muus, Leiterin des Kurbetriebes der Gemeinde Timmendorfer Strand. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Bauhof-Mitarbeiter haben bereits die Holzplatten-Beläge von den letzten Metern der Brücke gesichert, „sie werden am Strand und im Niendorfer Yacht-Club verwendet“, erklärt Gesine Muus, Leiterin des Kurbetriebes der Gemeinde. In den kommenden Wochen müssen Abbruch-Leiter Torsten Hauser von der Deutsch-Dänischen Wasserbau GmbH (DDW) und sein Team 272 Meter Stahlbetonkonstruktion abreißen, beziehungsweise verladen und abtransportieren.

Ein Brückenfeld aus Beton wiegt zehn Tonnen

Dafür bohren sie Löcher in die 44 jeweils zwei mal acht Meter messenden und pro Stück zehn Tonnen schweren Betonplatten beziehungsweise Brückenfelder. Der Schwerlastkran hievt sie auf den Ponton und dann weiter auf Schuten. Diese bringen die Platten über gut 70 Seemeilen (mehr als 130 Kilometer) nach Barth in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir pflastern dort mit den Platten den Hof unserer neuen Betriebsstätte“, berichtet Torsten Hauser.

Anschließend werden die alten Stahlpfähle der Brücke freigebaggert. Taucher kappen sie dann bis einen Meter unter dem Meeresgrund und füllen die Krater wieder auf, damit die Pfahl-Reste die Schifffahrt oder Badegäste nicht behindern. Fast sämtliche Arbeiten werden vom Wasser aus erledigt, was unfreiwillige Pausen mit sich bringen kann. „Ab Windstärke vier aus Nordost müssen wir aufhören“, sagt Torsten Hauser. Ein Schlepper liege im Niendorfer Hafen bereit, um zur Not Schuten und Ponton in Sicherheit zu bringen, entweder nach Niendorf oder in den Neustädter Hafen.

Die Holzbeläge vom Brückenende sind für die Wiederverwertung gesichert worden. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Der Bau der neuen Brücke soll im September 2021 beginnen und im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein. Das bedeutet zwei Saisons ohne Seebrücke vor dem Timmendorfer Zentrum. Allerdings war die Maritim-Seebrücke wegen statischer Mängel ohnehin seit Oktober 2020 für die öffentliche Nutzung gesperrt, berichtet Gesine Muus.

Bei den Beachvolleyball-Meisterschaften war vor, auf und neben der Maritim-Seebrücke regelmäßig der Teufel los. Quelle: Archiv

Das mag nicht verwundern, denn die Maritim-Seebrücke ist immerhin knapp 45 Jahre alt geworden. Eingeweiht wurde sie im Sommer 1976 und galt damals als „größte und modernste Seebrücke in Schleswig-Holstein“. 1,5 Millionen D-Mark hatte der Bau gekostet, 70 Prozent davon übernahmen Bund und Land – auf ein Café auf dem Brückenkopf hatten die Planer schließlich aus Kostengründen verzichtet, was im Nachhinein als eher kurzsichtig bewertet wurde.

Das Wahrzeichen als Flaniermeile,Treffpunkt und Foto-Motiv

Trotzdem avancierte die neue Brücke rasch zum zentralen Anlaufpunkt im Urlaubsort. Flaniermeile über dem Meer, Zuschauertribüne beim Beach-Polo, Anlegestelle für Bäderschiffe, Startrampe für waghalsige Wellenreiter, Treffpunkt fürs Anbaden und Ostereier-Ausbuddeln, für Silvesterfeiern und unzählige Rendezvous: Die Maritim-Seebrücke erfüllte viele Aufgaben. Urlauber und Prominente von Udo Lindenberg bis Scooter ließen sich auf ihr fotografieren. Keine andere Timmendorfer Sehenswürdigkeit konnte sich wohl mit diesem beliebten Foto-Motiv messen – bis die 2014 eingeweihte Seeschlösschen-Brücke mit dem Teehaus dem schlichten 1970er-Jahre-Steg den Rang ablief. Spätestens nachdem Winter-Tief „Daisy“ im Jahr 2010 etwa 100 Meter der Maritim-Brücke schwer beschädigt hatte, galt diese als marode.

Januar 2010: Tief „Daisy“ fügte der Maritim-Seebrücke schwere Schäden zu. Quelle: W. Maxwitat/Archiv

Dass Seebrücken künftig völlig anders aussehen könnten, hatte der damalige Timmendorfer Bürgermeister Volker Popp bereits 2008 vorausgesagt, als das 100-jährige Jubiläum von Seebrücken in Timmendorfer Strand gefeiert wurde. 2013 begannen in der Gemeinde die Diskussionen über einen Neubau, die sich in die Länge zogen. Zwei Wettbewerbe waren nötig, bis sich die Timmendorfer Politik mehrheitlich für den Entwurf des Büros „Schlaich Bergermann Partner“ (SBP) entschied.

Die Schlinge eines Schifftaus über dem Meer: So wird die neue Seebrücke von Timmendorfer Strand, ein 430 Meter langer Rundweg, aussehen. Sie soll im Spätsommer 2022 fertig sein. Quelle: Gemeinde Timmendorfer Strand

Im Herbst dieses Jahres soll die Errichtung des neuen 430 Meter langen, illuminierten Rundweges über dem Wasser beginnen. Die neue Seebrücke soll sich wie die Schlinge eines Schiffstaus auf die Ostsee werfen, die äußerste Entfernung vom Land beträgt 250 Meter. Der Belag soll aus zertifiziertem Tropenholz – Bongossi – bestehen, was ebenfalls intensiv debattiert worden ist. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2022 geplant, die Kosten für den Bau betragen 7,5 Millionen Euro plus 500 000 Euro für den Abriss der alten Brücke. Aus dem Landesprogramm Wirtschaft kommen 6,6 Millionen Euro Fördermittel für das Projekt, so dass bislang mit 1,4 Millionen Euro Kosten für die Gemeinde kalkuliert wird.

Von Sabine Latzel/RND