Endlagersuche für Atommüll: Die Hälfte Deutschlands kommt infrage

Bei der Suche nach günstigen geologischen Formationen für ein Atomendlager hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nach Informationen der HAZ in der Bundesrepublik 90 Teilgebiete ausgemacht, davon 74 in Salzstöcken. Der Gorlebener Salzstock ist nicht darunter. Neun Teilgebiete bieten Tongestein, sieben Teilgebiete kristallines Gestein, also Granit. Dieses findet sich vor allem im Süden Deutschlands. Die ausgewählten Flächen erstrecken sich über 240.874 Quadratkilometer, was 54 Prozent der Bundesrepublik entspricht.

Die BGE stellt die Ergebnisse ihrer neuerlichen Suche nach geeigneten Orten ab 10 Uhr vor. Den Video-Livestream dazu finden sie dann hier auf HAZ.de.

Deckgebirge Gorlebens nicht mächtig genug

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung will am Montagvormittag ihre ersten Ergebnisse offiziell vorstellen, die eine erste Übersicht über die geologischen Möglichkeiten für ein unterirdisches Atomendlager liefern soll. Die Größe der ausgewählten Teilgebiete zeigt, wie ungefähr die Suche nach einem Endlager derzeit noch ist. Der Gorlebener Salzstock, dessen Eignung Atomkritiker seit Jahrzehnten bezweifelt haben, ist wohl auch deshalb von der Karte möglicher Lager gestrichen worden, weil das Deckgebirge als nicht robust genug gilt.

Gesucht wird ein unterirdisches Lager in Salz-, Ton oder kristallinen Formationen, in dem der Atommüll für eine Million Jahre sichern lagern soll. Die Lagerstätte muss also auch Eiszeiten überstehen. Aus den jetzt grob benannten Teilgebieten sollen mögliche Standortgebiete herausgesucht werden, die erst obertägig erkundet werden sollen und dann schließlich auch unterirdisch. Nach den derzeitigen, sehr ehrgeizigen Planungen soll bis 2031 ein Standort für ein Endlager gefunden werden, das 2050 in Betrieb gehen soll.

