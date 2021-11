Hannover

Vor dem Hintergrund der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll mahnte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), dass der Ausstieg aus der Atomkraft ein endgültiger ist und mit dem Ausbau erneuerbarer Energien einher gehen muss. Dennoch bleibe der bereits produzierte Atommüll. Lies hält es für unumgänglich, dass die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger in die Endlagersuche einbezieht.

Lesen Sie auch Hannover: Demonstration gegen Atommüllendlager Schacht Konrad

Derzeit sind 54 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands nicht als mögliches Endlager ausgeschlossen – darunter auch niedersächsische Gebiete. 2031 will man sich auf einen Standort einigen, ab 2050 soll die Einlagerung für eine Millionen Jahre beginnen. Bereits im Dezember 2022 soll das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet werden.

Endlagersuche in Deutschland: Öffentlichkeit noch ausgeschlossen

Welche Gebiete genau infrage kommen, ist jedoch nicht öffentlich. Lies zufolge muss sich das ändern, damit die Menschen die Entscheidung nachvollziehen können. „Der Weg muss dargestellt werden, damit nicht alles zusammenbricht, wenn es so weit ist“, sagte Lies.

Eine transparent getroffene Entscheidung würde dazu beitragen, dass sich die Menschen damit abfinden, wenn sich herausstellt, dass sie an dem am wenigsten ungeeigneten Standort leben, sagte Miriam Staudte (Bündnis 90/Die Grünen). Bis dahin müssten die Regionen kritische Wächter des Verfahrens sein.

Niedersachsens Umweltminister Lies: Kein Atommüll aus dem Ausland in Deutschland

Doch die Gesellschaft muss sich Lies zufolge auch im klaren darüber sein, dass jedes Land für den von ihm produzierten Müll verantwortlich ist: „Wir haben uns das als Gesellschaft eingebrockt und wir haben die Verantwortung, eine Lösung zu finden.“ Er verspricht aber auch: „Atommüll aus anderen Ländern darf, kann und wird nicht in Deutschland eingelagert werden.“

Bei der Endlagersuche müsse man mit den geologischen Gegebenheiten leben. In Deutschland könnten sich Salz, Granit oder Ton eignen. Wissenschaftler entwickeln anhand von Modellprojekten wie dem Salzstock Bahlburg bei Harburg Methoden für ein Endlager.

Eine große Sorge der Bürgerinnen und Bürger sei außerdem, dass der Atommüll in den Zwischenlagern bleibt, wenn die Suche nach dem Endlager erfolglos verläuft. Da müssten die Verantwortlichen deutlich machen, was wo geplant ist.

Unterrichtsmaterial soll Diskussion über Endlager für Atommüll entfachen

Bei dieser Vorgehensweise müssten die Verantwortlich klarstellen, dass eine Modellregion nicht automatisch zum bestgeeigneten Salzstock wird. „Wir müssen darin besser werden“, gab Lies zu. Entscheidend sei, nicht nur die Menschen in den „Bubbles“ zu erreichen, die sich ohnehin schon mit dem Thema beschäftigen, sondern die breite Öffentlichkeit, fordert CDU-Politikerin Laura Hopmann.

Die Grünen-Politikerin Miriam Staudte hält die Entwicklung von Unterrichtsmaterial für die beste Möglichkeit, um eine öffentliche Diskussion zu entfachen: „Alles, was in Schulen diskutiert wird, landet auch zu Hause“ – ein Gedanke, der Lies‘ Strategie entgegenkommt: Die heute jungen Menschen werden in den folgenden Jahrzehnten die Verantwortung tragen, erinnert der Umweltminister. Darum bräuchten die Entscheider von morgen heute eine Stimme.

Von Katharina Franz