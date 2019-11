Mehrum

Ganze 500 Gigawattstunden Strom hatte das Kraftwerk in der Gemeinde Hohenhameln in den ersten zehn Monaten dieses Jahres ins Netz eingespeist. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre waren es knapp 3000 Gigawattstunden pro Jahr. Selbst im Jahr 2016, als die Produktion über viele Wochen wegen intensiver Instandhaltungsarbeiten stillstand, waren es am Ende 1988 Gigawattstunden.

Millionenverluste für Betreiberkonzern

Das Kohlekraftwerk litt seit Ende März unter dem niedrigen Strompreis an der Leipziger Börse –die aus der Steinkohleverbrennung gewonnene Energie konnte von ihren Herstellungskosten her nicht mit anderen Energieträgern mithalten. Der Neustart des Kraftwerks wurde mehrfach verschoben –die Mitarbeiter hielten die Anlage in Bereitschaft und erledigten viele kleinere und größere Reparaturen. Der tschechische EPH-Konzern als Eigentümermuss indes die Millionenverluste tragen, die durch die lange Ruhephase entstanden sind.

Der lange Stillstand in Mehrum hat allerdings auch eine Kehrseite: So wenig CO2 hat die Anlage wohl noch nie ausgestoßen. Knapp 900 Tonnen sind es pro Gigawattstunde. Im vergangenen Jahr erzeugte das Kraftwerk 2612 Gigawattstunden Strom, genug für rund 750 000 Haushalte. Dafür stieß die Anlage allerdings auch 2,3 Millionen Tonnen CO2 aus. Diese Werte wird Mehrum in diesem Jahr nicht mehr erreichen.

Von Tarek Abu Ajamieh