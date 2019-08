Hannover

Der Ausbau der Windenergie in Deutschland ist praktisch zum Erliegen gekommen. In Niedersachsen wurden nach Angaben vom Umweltminister Olaf Lies im ersten Halbjahr 2019 nur noch 14 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 47 Megawatt gebaut. Das entspreche dem Stand von 1998. Klimaschutzziele seien dadurch in Gefahr. Der SPD-Politiker fordert deshalb, Hindernisse für den weiteren Ausbau der Windenergie aus dem Weg zu räumen. Dafür will Lies unter anderem der Naturschutz einschränken.

Lies : Artenschutz wird von Windkraftgegnern missbraucht

„Der Windenergieerlass und der Artenschutzleitfaden müssen überarbeitet werden, um den Ausbau der Windenergie in Niedersachsen weiter voranzubringen“, sagte Lies am Mittwoch in Hannover. Es müssten Lösungen gefunden werden, damit geschützte Arten nicht verhindern könnten, dass Windparks gebaut werden. „Im Moment haben wir nur Verhinderung und wenig Lösungen.“ Lies kritisierte, dass der Artenschutz von Windkraftgegnern missbraucht werde, um Anlagen zu verhindern.

Die Grünen forderten, die Genehmigungsverfahren und Vorgaben zum Artenschutz im Umfeld neuer Windräder klarer zu formulieren. Dafür hätte die Landesregierung schon längst sorgen können, erklärte die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl. „Der faktische Stillstand beim Ausbau der Windenergie in Niedersachsen ist ein Alarmsignal, das allerdings nicht überraschend kommt.“

Tausende Fledermäuse und Vögel werden getötet

Der Naturschutzbund Nabu sieht dagegen Probleme durch die zunehmende Zahl von Windrädern in Niedersachsen. „Wir müssen auch den Naturschutz beachten“, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann der HAZ. Sein Verband sei aber kein Verhinderer von Windkraft. Der Nabu habe bisher nur elf Klageverfahren geführt. Naturschutzverbände hatten immer wieder vor unabsehbaren Folgen des Windkraftausbaus für geschützte Tierarten gewarnt. Nach Schätzungen von Experten fallen jährlich bis zu 220.000 Fledermäuse und 12.000 Greifvögel den Anlagen zum Opfer.

Lies sieht die Windenenergie zudem durch den schleppenden Ausbau der Stromnetze und die restriktiven Vorgaben der zivilen Flugsicherung gebremst. „Das betrifft insbesondere die Region Hannover, wo viele Projekte nicht realisiert werden können.“ Der Umweltminister forderte, den Radius um sogenannte Drehfunkfeuer, mit denen Flugzeuge ihre Position bestimmen, deutlich einzuschränken. Die Flugsicherung sperrt sich gegen die Genehmigung für den Neubau und die Erneuerung von Windkraftanlagen im Umkreis von 15 Kilometern und die Drehfunkfeuer.

FDP gegen zusätzliche Flächen für Windkraft

Die FDP in Niedersachsen sprach sich unterdessen gegen zusätzliche Windkraftanlagen aus. „Für uns liegt das Ausbaupotenzial im Repowering“, sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner. Alte Anlagen müssten abgebaut und durch neue, leistungsstärkere ersetzt werden. „Die Argumentation, wir brauchen in Niedersachsen mehr Flächen für Windkraft, um den Klimaschutz voranzubringen, halten wird definitiv für falsch“, sagte Birkner. Dadurch würde nicht weniger Kohlendioxid ausgestoßen.

Von Marco Seng