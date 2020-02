Hannover

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hat am Donnerstag vor der Europäischen Kommission in Brüssel für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in seinem Bundesland geworben. Die von der EU für 2050 angestrebte Klimaneutralität sei auch wirtschaftlich eine „Riesenchance für Niedersachsen“, sagte Lies, da das Land etwa mit einer großen Zahl von unterirdischen Cavernen große Speichermögichkeiten biete und beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorne liege. „Aber ohne Wasserstoff, das mehr und mehr die Rolle von Erdgas übernimmt, werden wir die Klimaziele nicht erreichen“, betonte Lies.

Quote vonnöten

Nötig wäre eine Quote für Wasserstoff. Neben Strom aus Erneuerbaren Energien brauche man einen zweiten Energieträger, sagte Lies, der in Brüssel mit Vertretern der Generaldirektionen Energie und Verkehr diskutierte. Ziel müsse es sein, einen Markt für erneuerbare Energien zu schaffen, sodass jeder Verbraucher sie beziehen könne – „unabhängig davon, ob als Strom, Gas, Wärme oder Kraftstoff“.

Die niedersächsische Landesregierung will die Wasserstofftechnologie zum zentralen Instrument für mehr Klimaschutz machen. Das Land soll dabei zum Vorreiter werden. Durch die Umwandlung von Strom aus Wind- und Solarkraft in Wasserstoff sei es möglich, erneuerbaren Energien breitere Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen, hatte Lies schon in der Vergangenheit betont. „Wir wollen unser Land zur Drehscheibe und zum Mittelpunkt der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft machen.“

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger