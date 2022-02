Hannover

In der Debatte um eine bezahlbare Energiewende hat sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) für einen massiven Ausbau von Solaranlagen auf Hausdächern ausgesprochen. „Nicht nur die Installation von Fotovoltaik, sondern gerade auch die Einspeisung in das Netz muss maximal vereinfacht werden – von der Anmeldung bis hin zum Ablesen der Zählerstände“, sagte Lies der HAZ.

Lies mahnte zudem an, die gemeinsame Stromerzeugung in Mietshäusern oder Wohnungsgenossenschaften „radikal zu vereinfachen“. Auch nach der letzten EEG-Novelle sei es zu unübersichtlich und bürokratisch, wenn Mieter oder Vermieter etwa ihre Nachbarn mitversorgen wollen. Es dürfe nicht sein, dass der Nachbar, der Fotovoltaik-Strom auf dem Dach produziert, zum Stromanbieter für die anderen Parteien eines Hauses werden müsse, so Lies.

Solardächer: Das lohnt sich, sagt Minister Olaf Lies

„Die eigene Dachfläche mit Fotovoltaik zu belegen, lohnt sich immer“, sagte Lies. Damit könne man eine Kilowattstunde Strom für rund sechs bis sieben Cent erzeugen. Beim Einkauf koste der Strom nahezu 30 Cent. „Das rentiert sich nach wenigen Jahren und die Preise bleiben konstant.“ Lies wird das Thema voraussichtlich bei der Energieministerkonferenz an diesem Mittwoch und beim anschließenden Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin ansprechen.

CDU fordert Zuschüsse für Fotovoltaik

Der Koalitionspartner CDU hält eine finanzielle Unterstützung von Hausbesitzern für notwendig. „Wenn wir unseren Strom komplett aus erneuerbaren Energien beziehen wollen und Politik auch über eine Fotovoltaikanlagenpflicht auf Dächern von Privathäusern spricht, dann müssen wir den Menschen erklären, wie dies finanziert werden soll“, sagte CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer der HAZ. „Dies geht meiner Meinung nach nur mit einer Förderung oder einem Zuschuss.“

Die Grünen wollen ein neues Förderprogramm für die Batteriespeicher von Fotovoltaikanlagen. „Das sollte die Landesregierung wieder auflegen“, sagte Fraktionsvize Christian Meyer der HAZ. Das Förderprogramm für die Nutzung von Solarstrom in Niedersachsen sollte ursprünglich bis Ende September 2022 laufen, die Fördermittel sind aber bereits ausgeschöpft. Im neuen Haushalt sei für die Förderung von Batteriespeichern kein Geld vorgesehen, kritisierte Meyer.

FDP: Langfristige Verträge sind nötig

Gegen neue Förderprogramme sprach sich dagegen FDP-Fraktionschef Stefan Birkner aus. „Wir brauchen keine neuen Subventionen zulasten der Stromverbraucher“, sagte Birkner. „Stattdessen wären sogenannte Power Purchase Agreements ein Weg, also langfristige Lieferverträge zwischen Abnehmern und Erzeugern erneuerbarer Energien zu einem vereinbarten Preis.“

Pflicht bei Neubauten: Solaranlage auf jedes Dach?

Umweltminister Lies erneuerte auch seine Forderung, künftig jedes Dach, dass neu errichtet wird, mit Photovoltaik zu belegen. „Wir brauchen diese Pflicht bundesweit.“ Das gelte dann für das Einfamilienhaus genauso wie für öffentliche Gebäude und große Parkplätze. „Daran führt kein Weg vorbei.“ Es müssten auch Lösungen gefunden werden, wie man bei Sanierungen von Gebäuden damit umgehe.

In Niedersachsen gilt künftig eine Solarpflicht für alle neuen Gewerbebauten. Mit seinem Wunsch, diese auch auf Privathäuser auszuweiten, konnte sich Lies nicht gegen den Koalitionspartner CDU durchsetzen. Falls es nach der Landtagswahl im Oktober zu einer rot-grünen Landesregierung kommt, dürfte das Thema wieder auf dem Tisch sein. Grünen-Politiker Meyer bekräftigte die Unterstützung seiner Partei. Auch der Denkmalschutz dürfe dafür in Niedersachsen kein Hindernis mehr sein, sagte Meyer.

Von Marco Seng