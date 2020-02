New York/Aurich

Ermittlungserfolg nach vielen Jahren: Das letzte mutmaßliche Mitglied einer Bande, die im April 2016 einen Reeder aus dem ostfriesischen Leer entführt hatte, ist in New York festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mit. Demnach handelt es sich um einen 54-jährigen Polen. Sechs weitere Beteiligte wurden inzwischen verurteilt, darunter 2017 auch eine 91-Jährige wegen Beihilfe. Der Fall sorgte damals bundesweit für Aufsehen.

Verdächtiger hatte „tragende Rolle“

„Mehr als drei Jahre wurde intensiv nach dem 54-jährigen Polen gesucht“, sagt Jan Wilken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich. Er soll der letzte Beteiligte sein, der noch nicht gefasst werden konnte. Ihm komme demnach „eine tragende Rolle“ bei der Tat zu, nach dem Kidnapping gelang dem Mann die Flucht. Laut Wilken betrachten die Ermittler den 54-Jährigen als Anführer der fünfköpfigen polnischen Gruppe, die dem Initiator der Entführung 2016 geholfen hatte.

Umfassende verdeckte Ermittlungen brachten die Polizei Osnabrück schließlich auf die Spur des 54-Jährigen, der zudem mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Die Fahndungsmaßnahmen führten die Beamten schließlich im Frühjahr 2019 nach New York, die USA wurden um Mithilfe gebeten. Wilken: „ Mitte September erfolgte schließlich die Festnahme.“ Deutschland kümmerte sich in der Folge um die Auslieferung des 54-Jährigen, diese wurde Mitte Januar dann bewilligt.

LKA twittert über Festnahme

Wie bei im Ausland Festgenommenen üblich, machten sich nun Beamte des Landeskriminalamtes ( LKA) auf den Weg nach Amerika, um den Verdächtigen zurück in die Bundesrepublik zu holen. Am 10. Februar flogen die Ermittler vom John-F.-Kennedy-Flughafen zurück nach Deutschland, am Mittwochmorgen postete das LKA Niedersachsen schließlich die Erfolgsmeldung samt Foto auf Twitter. Die Staatsanwaltschaft Aurich wirft dem 54-Jährigen erpresserischen Menschenraub vor.

Der Reeder aus Leer wurde im April 2016 entführt, erst zwei Tage später fanden Bundespolizisten ihn an der Autobahn 31. Initiator des Kidnappings war ein 66-jähriger Geschäftspartner, er hat ein Lösegeld von einer Million Euro verlangt. Noch bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte, starb der Mann im März 2018. Seine 91-jährige Mutter wurde damals wegen Beihilfe zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, die übrigen Angeklagten mussten teils für mehrere Jahre in Haft.

Von Peer Hellerling