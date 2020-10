Hannover

Trinkwasser soll in Niedersachsen teurer werden. Die rot-schwarze Landesregierung will die so genannte Wassersteuer deutlich erhöhen. Im Gespräch ist sogar eine Verdoppelung von 7,5 auf 15 Cent pro Kubikmeter Frischwasser ab 2021. Das Land erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von 48 Millionen Euro jährlich. Doch dagegen regt sich jetzt Widerstand. Die Wirtschaft warnt vor Kosten in Millionenhöhe für einige Industriebranchen. Der Bund der Steuerzahler wirft der großen Koalition vor, die Bürger „abkassieren“ zu wollen.

Entschädigung für Landwirte

Die Wassersteuer oder Wassergebühr, umgangssprachlich auch als Wassercent oder Wasserzins bekannt, bezeichnet das von einigen Bundesländern für die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser erhobene Entgelt. Die Einnahmen werden unter anderem dazu verwendet, Landwirte dafür zu entschädigen, dass sie sparsam mit Düngemitteln umgehen und damit das Grundwasser vor Verunreinigungen schützen. In Niedersachsen wurde die Wassersteuer zuletzt 2015 erhöht.

Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) forderten die Landesregierung auf, die geplante Erhöhung zurückzunehmen. „Das passt überhaupt nicht in die Zeit“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller der HAZ. Die Politik habe der durch die Corona-Pandemie angeschlagenen Industrie Hilfe versprochen. Eine Steuererhöhung sei da „absolut kontraproduktiv“.

Steuerzahlerbund fordert Abschaffung

Der Steuerzahlerbund forderte die stufenweise Abschaffung der Wassersteuer statt einer Verdoppelung der Gebührensätze. „Was in Centbeträgen scheinbar klein daherkommt, entwickelt sich zu ungerechtfertigten Millionenbelastungen", erklärte der Vorsitzende Bernhard Zentgraf. „Die Regierungsfraktionen wollen mit zweifelhaften Argumenten abkassieren.“

Das zuständige Umweltministerium wies die Kritik zurück. „Es gibt noch keine abschließende Entscheidung über die Höhe der Steuer“, sagte Ministeriumssprecher Gunars Reichenbachs der HAZ. Auch über Stufen, Erleichterungen oder Ausnahmen werde noch gesprochen. Reichenbachs betonte, dass die Einnahmen dem Artenschutz und der Artenvielfalt in Niedersachsen zugute kommen würden „Es geht auch darum, über den Preis zu zeigen, dass Wasser wertvoll ist.“ Den Normalverbraucher koste das nur 3,30 Euro mehr pro Jahr.

Belastung für Industrie

Der Steuerzahlerbund sieht in der Zahlung an Landwirte einen Verstoß gegen das Verursacherprinzip in der Umweltpolitik. „Warum sollen unschuldige Wasserverbraucher zur Kasse gebeten werden, damit andere die Gewässer nicht übermäßig mit Nitraten und anderen Schadstoffen belasten?“, sagte Zentgraf. Zudem kritisiert der Verband die Pläne, mit der Wassergebühr allgemeine Staatsaufgaben wie etwa den Hochwasserschutz und den Naturschutz zu finanzieren.

Die Unternehmerverbände warnten vor Belastungen für Branchen mit großem Wasserverbrauch – wie Chemie-, Papier- und Metallindustrie. Müller kritisierte, dass die Landesregierung mit ihren Plänen keine Rücksicht auf die jüngst von Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft in Niedersachsen beschlossene Wasserstoffstrategie nehme. „Man sollte Wasserstoff zur Verfügung stellen und nicht künstlich verteuern.“

Von Marco Seng und Mathias Klein