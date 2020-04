Entwurf: 150 Euro Bußgeld für Verletzung des Mindestabstandes

Hannover

Am vergangenen Freitag hat das niedersächsische Sozialministerium einen Entwurf für eine Bußgeldverordnung zum Abzeichnen an die anderen Ministerien verschickt. Mit dem Innenministerium ist das Papier, das der HAZ vorliegt, schon abgestimmt. Nach diesem Entwurf käme die Verletzung des Mindestabstandes von 1,5 Meter die Bürger teuer. So soll 150 Euro zahlen, wer in der Öffentlichkeit den Mindestabstand nicht einhält, „einschließlich des Öffentlichen Personennahverkehrs und sportlicher Betätigung im Freien“, heißt es. Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als zwei Personen sollen jeden Beteiligten zwischen 200 und 400 Euro kosten, heißt es in dem Entwurf.

Wer sich nicht an das Öffnungsverbot für Restaurationsbetriebe hält, müsste mit Bußgeldern zwischen 4.000 und 10.000 Euro rechnen, wer ein dennoch geöffnetes Restaurant besucht soll 150 Euro zahlen – Außerhausverkauf ausgenommen. Wer beim Außerhausverkauf als Betriebsinhaber nicht auf den nötigen Mindestabstand achtet, soll zwischen 1.000 und 3.000 Euro zahlen. Wer auf Wochenmärkten nicht für den nötigen Sicherheitsabstand sorgt, würde mit zwischen 1.000 und 3.000 Euro zur Kasse gebeten.

Noch nicht „final beschlossen“

Ob es bei diesen Zahlen bleibt, darüber will der Krisenstab der Landesregierung am Mittwoch beraten und den Katalog möglicherweise auch „final beschließen“, wie Christina Schröder vom Krisenstab am Dienstag sagte.

Am vergangenen Wochenende hatte eine Regelung aus dem Sozialministerium für Ärger innerhalb der Landesregierung gesorgt. Das Haus von Ministerin Carola Reimann ( SPD) hatte manche Vorgaben der Ministerpräsidenten sehr streng ausgelegt und etwa sämtliche Besuche bei Freunden und Verwandten verboten. Damit aber sei man „übers Ziel hinausgeschossen“, wie es später hieß – noch am Sonnabend wurden Teile des Regelwerks wieder gekippt. Auch der Bußgeldkatalog stammt vom vergangenen Freitag. Ob er in der derzeitigen Form Bestand haben wird, ist also noch nicht ausgemacht.

