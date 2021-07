Hannover

Einer von zwei aus einem Heim in Schierschwende in Thüringen verschwundenen Teenager ist wieder da. Wie die Polizei Hannover am Freitag mitteilte, wurde der 15-Jährige am Donnerstag nach Hinweisen von Zeugen in Hildesheim aufgegriffen.

Weiter gesucht wird der 16 Jahre alte Kumpel des Ausreißers. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Danny Voges geben kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer (036 01) 45 10 bei der Polizei im thüringischen Mühlhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Wer hat Danny Voges gesehen? Quelle: Polizei Thüringen

Danny ist ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und trägt mittelblonde Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem T-Shirt und Turnschuhen bekleidet. Danny könnte sich ebenfalls in Hildesheim aufhalten.

Die beiden Jungs waren Ende Juni weggelaufen. Nach Hinweisen hatte die Polizei vermutet, dass sie sich in Hannover oder Hildesheim aufhalten könnten.

Von Karl Doeleke