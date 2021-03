Hannover

Niedersachsens neue Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) setzt auf eine deutliche Beschleunigungen der Anti-Corona-Impfungen, weil ab dem zweiten Quartal wesentlich größere Impfstoffmengen zur Verfügung stünden. „In den nächsten Tagen werden die über 70-Jährigen informiert, damit sie sich mit einem Impftermin versorgen können“, sagte die Ministerin am Dienstag.

„Wir haben aus Fehlern gelernt“

Bei den Einladungsschreiben soll ihren Angaben zufolge nun auf die Daten der Einwohnermeldeämter zurückgegriffen werden. „Wir haben aus Fehlern gelernt.“ Die mehr als 80-Jährigen würden bis zum Ende dieses Monats einen konkreten Termin bekommen können. Bei den Einladungsschreiben für diese Gruppe hatte es im Januar Pannen gegeben. So wurden auch Verstorbene angeschrieben, weil das Land auf Daten eines externen Dienstleiters zurückgegriffen hatte.

Behrens sagte, ab April würden auch die niedergelassenen Ärzte in das Impfsystem eingebunden. Dieses werde einen weiteren Schub an Impfungen bringen. „Wir werden am Ende des zweiten Quartals und am Anfang des dritten Vierteljahres eine ganz andere Situation haben, was den Impfstoff betrifft.“ Laut Sozialministerium ist eine Probephase zum Impfen in fünf Hausarztpraxen erfolgreich angelaufen. Hier gehe es vor allem darum, die Zusammenarbeit mit den Impfzentren zu erproben, etwa hinsichtlich des Datenaustausches.

In Hannover werden Kita-Mitarbeiter und Grundschullehrer geimpft

In der Stadt Hannover sollen vom heutigen Mittwoch an die Impfungen für Kita-Mitarbeiter und Grundschullehrer starten. Dafür steht das Impfzentrun auf dem Messegelände zur Verfügung, gegebenenfalls sollen aber auch mobile Impfteams zum Einsatz kommen.

Inzwischen gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich auf Corona testen zu lassen. Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens (KVN) bieten mehr als 1000 Arztpraxen in Niedersachsen derzeit kostenlose Corona-Schnelltests an. Diese hätten sich auf eine Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) vom Wochenende zurückgemeldet, teilte ein Sprecher des Verbands mit. Seit Montag hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche, vorgenommen von geschultem Personal etwa in Apotheken, Testzentren oder Praxen. Bund und Länder hatten das Angebot vereinbart, der Bund übernimmt die Kosten.

Ministerin sieht keine Alternative zum Inzidenzwert als Maßstab

Sozialministerin Behrens verteidigte am Dienstag die Regeln der jüngsten Corona-Verordnung gegen Kritik von mehreren niedersächsischen Oberbürgermeistern und dem Präsidenten der Region Hannover, Hauke Jagau (SPD). Diese hatten kritisiert, dass sich das Land zu sehr an den Inzidenzwert klammere, der eine sehr schwankende Größe sein könne. „Der Inzidenzwert ist der wichtige Wert, weil er das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildet“, sagte Behrens. „Er ist ein sehr verlässlicher Faktor und deshalb für uns das Maß aller Dinge.“ Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, widersprach Klagen, dass Kitas in Hochinzidenzregionen je nach Inzidenzwert plötzlich schließen und wieder öffnen würden, sodass die Eltern überhaupt nicht mehr planen könnten. „Die Erfahrung zeigt, dass wir einen solchen kurzzeitigen Wechsel nicht haben.“

„Ich weiß, die Menschen sind erschöpft“

Zu den Hochinzidenzregionen werden Regionen gerechnet, in denen mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gezählt werden. Hier bleibt es bis auf ganz wenige Ausnahmen bei den bisherigen Corona-Einschränkungen. Landesweit zählten am Dienstag sechs Kommunen, darunter auch die Region Hannover, zu den Hochinzidenzregionen. Sie könne verstehen, dass die Landkreise, die in Hochinzidenzregionen lägen, Schwierigkeiten hätten, sagte Ministerin Behrens. „Wenn die Kommunen Gesprächsbedarf darüber haben, dann werden wir gerne darüber reden.“ Aber gemeinsames Ziel müsse es immer sein, die Zahl der Corona-Infizierten zu drücken. „Ich weiß, die Menschen sind erschöpft, aber wir sind weiter im Krisenmodus.“

Wie berichtet hatten am Montagmorgen Möbelgeschäfte und das C&A-Kaufhaus in Hannovers City zunächst für eine geringe Zahl von Kunden geöffnet. Sie beriefen sich dabei auf den vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwert, der knapp unter 100 lag. Maßgeblich ist jedoch allein der vom Land Niedersachsen für die Region Hannover angegebene Wert. Am Montag lag er bei 103,8, für den Dienstag ist er mit 109,3 angegeben.

Von Michael B. Berger