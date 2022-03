Celle/Leipzig

Es war kurz nach 10 Uhr an diesem 3. Juni 2021, als Götz W. (78) zu seinem Auto ging, um seine Pistole Star 9 Millimeter Para zu holen. Kurz darauf feuerte der Rentner direkt vor dem Eingang zum Amtsgericht Celle auf seine Vermieterin Petra H. (49). Tödlich getroffen brach die Leipziger Geschäftsfrau zusammen. Anschließend richtete der Täter sich selbst. Die näheren Umstände des unfassbaren Verbrechens waren zunächst nicht zweifelsfrei geklärt. Inzwischen sind die Ermittler in Niedersachsen aber sicher: Die Bluttat geschah nicht etwa im Affekt, sondern war eiskalt geplant.

Die Kauffrau hatte sich an jenem Tag mit ihrem Anwalt nach Celle begeben, um am dortigen Amtsgericht einen Rechtsstreit mit dem säumigen Mieter Götz W. auszutragen. Es war ein ganz normaler Gütetermin. Nach Gerichtsangaben hatte Petra H. dem Senior ein Haus in Winsen (Aller) im Landkreis Celle vermietet. Der zivilrechtliche Streit um die Immobilie habe keinerlei Anhaltspunkte für ein erhöhtes emotionales Potenzial enthalten, so Celles Amtsgerichtsdirektor Philipp Klass kurz nach der Tat.

Tatwaffe war ordnungsgemäß registriert

Doch offenbar war es auch nicht so, dass der Streit vor Beginn der Gerichtsverhandlung plötzlich auf offener Straße eskalierte. Den Ermittlern zufolge soll sich Götz W. von Vornherein vorgenommen haben, die Frau bei diesem Termin umzubringen. „Der Ablauf der Tat spricht dafür, dass der Täter diese geplant hatte“, sagt Oberstaatsanwalt Lars Janßen auf Anfrage der LVZ. „Es wird davon ausgegangen, dass Beweggrund für die Tat die vom Opfer gegen den Täter bei dem Amtsgericht Celle erhobene Klage auf Räumung seiner Wohnung gewesen ist.“

So soll der 78-Jährige seiner Vermieterin gegen 10 Uhr zunächst Unterlagen übergeben haben. Danach sei er zurück zu seinem Auto gegangen, um dort eine Aktentasche zu holen. Wie sich herausstellte, hatte er darin seine Pistole versteckt. Über eine behördliche Erlaubnis zum Besitz der Waffe verfügte Götz W., so der Oberstaatsanwalt. „Sie war ordnungsgemäß in der Waffenbesitzkarte des Täters eingetragen.“

Als das Opfer am Boden lag, schoss er ein zweites Mal

Offenbar aus der Tasche heraus soll der Rentner einen Schuss abgegeben haben. Als das Opfer am Boden lag, habe er die Waffe herausgezogen und ein zweites Mal geschossen. Erkenntnisse darüber, ob der Schütze zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stand, liegen den Behörden zufolge nicht vor.

Da Götz W. sich nach der Bluttat selbst erschoss, ist aus Sicht der zuständigen Staatsanwaltschaft der Fall abgeschlossen. Das Todesermittlungsverfahren sei eingestellt worden, so der Behördensprecher, „weil sich nach den durchgeführten Untersuchungen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine noch verfolgbare Straftat gegen eine lebende Person ergeben haben“.

Von Frank Döring/LVZ