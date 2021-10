Ermittlerarbeit aus Niedersachsen: Internetbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt

Braunschweig

Zeitgleicher Zugriff in Bulgarien, der Ukraine, Zypern und den Niederlanden: Nach jahrelangen Ermittlungen ist ein internationales Fahnderteam - gesteuert aus Braunschweig und Rostock - gegen Online-Anlagebetrüger vorgegangen.

Mehr als 100 Einsatzkräfte beschlagnahmten bei einem sogenannten „Action Day“ zahlreiche Computer, Laptops, Handys sowie weitere Speichermedien und Unterlagen. Ein zunächst in Zypern festgenommener Hauptverdächtiger soll schnellstmöglich nach Deutschland ausgeliefert werden.

Opfern wird schneller Gewinn vorgegaukelt

Ein entsprechender Antrag gegen den mutmaßlichen Täter liege in Zypern vor, sagte Mario Krause vom Fachkommissariat Cybercrime am Montag in Braunschweig. Dem Verdächtigen, zu dem keine weiteren Details wie Alter oder Herkunft genannt wurden, drohe bei erfolgreicher Auslieferung Untersuchungshaft in Deutschland. Nach der Festnahme auf der Mittelmeerinsel wurde der Mann wegen der Zahlung einer Kaution aber zunächst auf freien Fuß gesetzt.

Die Betrüger sollen über verschiedene Internetplattformen vermeintliche Geschäfte mit Finanztransaktionen angeboten haben. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, in bestimmte Produkte wie Öl, Gold, Silber oder Kryptowährungen wie Bitcoin zu investieren. Der Einstieg erscheint mit etwa 250 Euro erschwinglich. Den Opfern wird ein schneller und hoher Gewinn vorgegaukelt, um sie zu weiteren Zahlungen zu bewegen. Bei Auszahlungswünschen passiert aber nichts, das Geld ist längst auf verschiedene ausländische Konten weltweit überwiesen.

Ermittler warnen vor Fälschungen

Als ein Beispiel für solche betrügerischen Webauftritte nennt das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) die Seite „Fx-leader.com“. Mindestens 85 weitere strafrechtlich relevante Plattformen veröffentlichte das LKA auf einer Präventionsseite im Netz. Die Ermittler warnen auch vor Fälschungen, bei denen Prominente für die Plattformen werben oder Medien gut über sie berichten.

Erste Informationen zum Großeinsatz gegen die Betrugsmasche hatte die Ermittlergruppe bereits am Sonntag veröffentlicht. An den verschiedenen Orten wurden demnach am Mittwoch vergangener Woche mehrere Objekte wie etwa Call-Center wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges durchsucht sowie Zeugen vernommen. Den Tätern wird „digitaler Anlagebetrug“ mit einem Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro vorgeworfen.

Opfer aus Niedersachsen verliert 250.000 Euro

Die Ermittler sowie die ausländischen Spezialkräfte handelten im Auftrag der Staatsanwaltschaften Göttingen und Rostock - den jeweiligen Zentralstellen Internet und Computerkriminalität - in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol. Ausgangspunkte für die Ermittlungen waren unter anderem Anzeigen von geschädigten Anlegern aus diesen Städten. Das Opfer aus Niedersachsen soll zunächst 250.000 Euro verloren haben. Ein Teil dieses Geldes konnte aber gesichert werden, hieß es am Montag bei der Pressekonferenz in Braunschweig.

Das genaue Ausmaß der Betrugsmasche sei aber noch nicht abzuschätzen. Viele Opfer wüssten eventuell immer noch nicht, dass sie auch betroffen sein könnten. Die Auswertung ist laut den Ermittlern längst nicht abgeschlossen. Etliche Konten wurden eingefroren, zeitgleich mehrere vermeintliche Handelsplattformen gesperrt und Hunderte Server beschlagnahmt. Allein in Deutschland konnte bislang ein Vermögensschaden von etwa 15 Millionen Euro nachgewiesen werden. Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf mindestens 500 Millionen Euro belaufen.

Von Christian Brahmann