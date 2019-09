Erneut brennende Phosphorgranate in Bleckede geborgen

Bleckede

Rund eine Woche nach dem Fund dreier Phosphorgranaten in Bleckede im Landkreis Lüneburg hat der Kampfmittelräumdienst einen weiteren Blindgänger entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg in einem ausgetrockneten Graben in der Innenstadt Rauch abgegeben.

Niedriger Wasserstand gibt Blindgänger frei

„Durch den niedrigen Wasserstand treten die Granaten jetzt zutage“, sagte ein Polizeisprecher. Ob sich noch mehr Waffen in dem Gewässer befinden, solle nun untersucht werden. Nach Einschätzung der Feuerwehr könnten sich die britischen Weltkriegsgranaten zersetzt haben und dann durch Sauerstoffkontakt in Brand geraten sein.

Bilder vom Einsatz der Kampfmittelbeseitiger Ende August

