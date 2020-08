Hannover

Ein Kompromiss schien nah – doch Corona hat die mögliche Erweiterung des Outlet Center in Soltau erneut verzögert. „Pandemiebedingt konnte bisher kein Raumordnungsverfahren eingeleitet werden,“ sagte eine Sprecherin von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) auf Anfrage der HAZ. Derzeit werde eine Antragskonferenz vorbereitet, bei der sich, frühestens im Oktober, auch die betroffenen Umlandkommunen zu dem umstrittenen Vorhaben äußern können. Möglicherweise werde dies als Video- oder Telefonkonferenz organisiert.

Erweiterung um 5000 Quadratmeter möglich?

Das 2012 eröffnete Designer Outlet Soltau (DOS) neben der Autobahn 7 ist 10.000 Quadratmeter groß; verkauft wird Markenware aus Produktionsüberschüssen zu reduzierten Preisen. Investorin Sylvie Mutschler und die Betreibergruppe ROS Retail Outlet Shopping sahen von Anfang an eine Verdoppelung der Verkaufsfläche vor, um mit üppigeren Zentren dieser Art in anderen Bundesländern mithalten zu können. Das Land befürchtete jedoch – ebenso wie die Städte Lüneburg und Celle und anfangs auch die Industrie- und Handelskammer – einen Abzug von Kaufkraft aus den Innenstädten. Ende vergangenen Jahres zeichnete sich eine Lösung ab, wonach die Landesregierung einer Erweiterung um zumindest 5000 Quadratmeter zustimmen würde. Damit hätte ihr Rechtsstreit mit dem Betreiber beigelegt werden können.

Die Stadt Soltau hingegen sieht die Erweiterung als Chance, für die Region Hunderte weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Alle anderen Kommunen im Heidekreis haben ebenfalls keine Einwände. „Auch touristisch ist das Outlet ein Erfolgsmodell“, sagte Soltaus Bürgermeister Helge Röbbert (parteilos) der HAZ. Der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide profitiere vom Outlet, wie Gutachten zeigten. Dem Einzelhandel in der Stadt habe das DOS, das Kunden von weither mit seiner Lage an der Autobahn anlockt, nicht geschadet. Auch für die Oberzentren Lüneburg und Celle, die den Abzug von Kunden Richtung „grüne Wiese“ befürchten, sei ein negativer Effekt bisher nicht nachweisbar. Alle gemeinsam litten dagegen unter dem Zuwachs im Onlinehandel.

Lüneburg bekräftigt Ablehnung

„Jetzt können alle Betroffenen nochmal sagen, welche Bedenken sie haben, speziell unter den neuen Corona-Bedingungen“, kündigte Röbbert an. Die Stadt werde anschließend ein weiteres Gutachten in Auftrag geben, in dem diese Fragen geklärt würden. Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge ( SPD) will die Erweiterung ebenso wie sein Kollege Jörg Nigge ( CDU) in Celle nach eigenem Bekunden weiter verhindern. „Wir erfahren durch Corona aktuell, wie wertvoll eine lebendige Innenstadt ist“, sagte Mädge der HAZ. „Und wir sehen, wie viel Unterstützung durch uns alle Handel und Gastronomie benötigen.“ Insofern bestärke die Krise seine ablehnende Haltung zu Outlet-Centern.

„Die Kaufkraft zieht aus Niedersachsen in die anderen Bundesländer und ins Internet“, meint dagegen Investorin Mutschler. „Die Innenstädte verändern sich seit vielen Jahren, da kann das Outlet in Soltau nichts dazu“, sagte sie der HAZ. Sie hoffe, nun „zumindest die politisch akzeptierten 5000 Quadratmeter“ umsetzen zu können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sie sehe kein sachliches Argument dagegen, vielmehr bestätigten die Gutachten die Verträglichkeit.

„Auswirkungen der Pandemie schwer abschätzbar“

Das Landwirtschaftsministerium, das für die Raumordnung zuständig ist, hält sich unterdessen bedeckt: „Im Gefolge der Pandemie zeichnen sich tiefgreifende Verwerfungen im stationären Einzelhandel, im Tourismusgewerbe, bei der Nutzung von Freizeiteinrichtungen und in der Gastronomie ab“, sagte die Sprecherin. „Deren Fortgang und Auswirkungen sind derzeit schwer abschätzbar.“

