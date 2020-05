„Es war schlimm, dass ich meiner Mutter nicht beistehen konnte“

Groß Ilsede

Bei schönem Wetter konnte sie aus ihrem Fenster bis zum Brocken sehen. Aber das war nicht das, was Gertrud Müller erblickte, bevor sie starb. Der Anblick, der ihre letzten Stunden prägte, war der von Menschen in Plastikanzügen, mit Mund-Nasen-Schutz und Gummihandschuhen. Auch ihre Tochter Rosemarie Brichta konnte sie nur unter der Bedingung noch einmal sehen, dass sie eine solche Schutzausrüstung anlegt.

Die Seniorin war im Pflegeheim „ Brockenblick“ in Gadenstedt im Kreis Peine untergebracht, das wie alle Einrichtungen dieser Art durch Abschottung versuchte, das Coronavirus auszusperren. Tragischerweise wurde der gefährliche Erreger trotzdem eingeschleppt. Gertrud Müller wurde eines seiner Opfer.

Fit bis ins hohe Alter

„Meine Mutter war sehr alt, und ich wusste, dass der Tod kommt“, sagt die Tochter. Gertrud Müller war 1912 geboren und konnte auf stolze 107 Lebensjahre zurückblicken. „Bis ins hohe Alter war sie sehr fit, geistig rege und interessiert. Unter anderem hat sie gern die Peiner Allgemeine gelesen, um sich zu informieren“, berichtet Rosemarie Brichta.

Erst mit 96 Jahren zog die Mutter aus ihrem Heimatort Bülten in ein Seniorenheim. Man entschied sich für den damals noch ganz neuen „ Brockenblick“ in Gadenstedt. „Es war eine gute Wahl: Liebevolles, engagiertes Personal kümmert sich um die Bewohner, und es gibt sehr ansprechende Räumlichkeiten“, lobt Brichta. Im Seniorenheim, das für elfeinhalb Jahre ihr Zuhause war, habe sich ihre Mutter schnell heimisch gefühlt und noch lange rege an allem teilgenommen.

Ein wenig schlechter sei das erst 2016 geworden, als ihre andere Tochter starb. „Das hat meiner Mutter sehr zu schaffen gemacht, und sie begann allmählich, geistig abzubauen“, blickt Brichta zurück. Aber da war die Seniorin immerhin schon 103 Jahre alt.

Mutter und Tochter hatten enges Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter war bis zum Schluss gut, vertraut, die beiden verbrachten viel Zeit miteinander. „Ich habe sie mehrmals die Woche besucht. Wenn sie krank war, was in den letzten Jahren häufiger vorkam, bin ich täglich bei ihr gewesen“, sagt Brichta. Dann aber kam die Corona-Pandemie, und für Pflegeheime wurde aus Sicherheitsgründen ein Besuchsverbot verhängt: Die Verletzlichsten aller Risikopatienten sollen unbedingt vor einer Infektion geschützt werden. Doch trotz aller Vorsicht fand das Virus einen Weg in die Gadenstedter Einrichtung.

Das Seniorenheim „Brockenblick“. Quelle: Antje Ehlers

Rosemarie Brichta ist es wichtig zu betonen, dass sie dem Heim überhaupt keinen Vorwurf macht. „So etwas passiert, da kann keiner etwas dazu.“ Insgesamt sechs Pflegekräfte und 22 Senioren im „ Brockenblick“ infizierten sich, darunter als eine der ersten sechs Betroffenen auch Gertrud Müller. „Ich habe ihr zwar kleine Briefe geschrieben, aber ich vermute, dass sie nicht verstanden hat, warum ich nicht mehr komme. Sie muss sich sehr verlassen gefühlt haben.“

Körper war zu schwach

Nach 14 Tagen sah es zunächst so aus, als hätte die alte Dame die Infektion überstanden. Doch letztlich war der Körper dann doch zu schwach, es zeichnete sich ab, dass es zu Ende gehen wird. „Es war sehr schlimm, dass ich ihr nicht beistehen konnte. Umso tröstlicher ist es, dass ich einen Tag, bevor sie gestorben ist, noch einmal zu ihr konnte. In voller Schutzausrüstung zwar, aber sie hat mich trotzdem erkannt und sich an mir festgehalten“, erinnert sich die Tochter. „Mama, Du kannst jetzt gehen“, habe sie zu ihr gesagt.

Es waren die letzten gemeinsamen Momente von Mutter und Tochter. Am nächsten Tag schlief Gertrud Müller friedlich für immer ein. Ihre Tochter findet Trost darin, dass es letztlich recht schnell ging und dass die Seniorin bis zum Schluss in ihrer vertrauten Umgebung bleiben konnte: „Sie ist in dem Zimmer gestorben, in dem sie fast zwölf Jahre lang gelebt hat.“

Trauerfeier unter freiem Himmel

Die Coronaregeln diktierten dann auch den Ablauf der Beerdigung. Nur Rosemarie Brichta und ihr Mann sowie ihr Sohn mit Frau und Sohn durften dabei sein. Die Trauerfeier fand unter freiem Himmel auf dem katholischen Friedhof in Groß Ilsede statt. „Diakon Wolfgang Miosga, den wir schon viele Jahre kennen, hat uns sehr einfühlsam begleitet und den Abschied würdevoll gestaltet.“ Wenige Kilometer von dem Heim entfernt, in dem ihr langes Leben zu Ende ging, und ganz in der Nähe des Hauses von Tochter und Schwiegersohn hat Gertrud Müller nun ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Von RND/ Kerstin Wosnitza/PAZ