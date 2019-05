Europawahl: In Niedersachsen jubeln nur die Grünen

Hannover

CDU und SPD in Niedersachsen haben bei der Europawahl deutliche Verluste erlitten. Beide Parteien verloren am Sonntag nach einer Erhebung von Infratest dimap zweistellig im Vergleich zu 2014. Die CDU wurde nach der Berechnung im Auftrag des NDR mit 29,4 Prozent stärkste Kraft (minus 10,0 Prozentpunkte). Die SPD kann mit etwa 20,8 Prozent rechnen, etwa 11,7 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.

Ähnlich wie auf Bundesebene legten die Grünen in Niedersachsen immens zu und überholten die SPD. Sie können nach dem Niedersachsen-Trend mit 23,2 Prozent rechnen, nachdem die Grünen vor fünf Jahren auf 10,9 Prozent gekommen waren. Die AfD kam auf rund 8 Prozent, die FDP kann mit 5 Prozent rechnen. Das Endergebnis soll nach 23.00 Uhr vorliegen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wertete den Einbruch seiner Partei auf Bundes- und Landesebene als schmerzhaften Tiefschlag. Es handele sich um einen der schlimmsten Abende in der SPD-Geschichte, sagte der SPD-Landeschef im NDR-Fernsehen. „Das ist ein schlimmer Abend, das ist ein trauriger Abend.“ Weil bekräftigte, dass er nicht auf die bundespolitische Ebene und an die SPD-Spitze in Berlin wechseln wolle. „Ich arbeite fürchterlich gerne als Ministerpräsident und möchte das auch gerne weiterhin tun.“

Auch der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann zeigte sich unzufrieden. „Das Wahlergebnis der CDU kann uns in keinster Weise zufriedenstellen, das war nicht unser Anspruch“, sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Wir müssen einräumen, dass wir mit unseren Themen Freiheit, Wohlstand, Sicherheit so nicht durchgedrungen sind.“ Vernachlässigt worden sei die Klimafrage.

Grüne: „Ein sensationelles Ergebnis, das viel Verantwortung bedeutet“

Die Grünen reagierten hocherfreut auf die Hochrechnungen auf Bundes- und den Trend auf Landesebene. „Wenn sich die Hochrechnungen bestätigen, ist das ein sensationelles Ergebnis, das viel Verantwortung bedeutet. Wir haben unser Ergebnis annähernd verdoppelt und sind damit der klare Wahlgewinner - auch in Niedersachsen“, sagten die beiden Parteivorsitzenden Anne Kura und Hans-Joachim Janßen nach Angaben der Grünen.

„Das ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, reagierte der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner. Der Landesverband werde mit dem derzeitigen Landtagsabgeordneten Jan-Christoph Oetjen künftig wohl einen Vertreter im Europäischen Parlament haben. AfD-Chefin Dana Guth zeigte sich angesichts von voraussichtlichen 8 Prozent für ihre Partei zufrieden.

Mehr Niedersachsen an der Wahlurne

Rund 6,3 Millionen Menschen konnten am Sonntag in Niedersachsen über die künftige Besetzung des EU-Parlaments mitentscheiden. Darunter waren 284.000 in Niedersachsen lebende EU-Ausländer. Die Wähler konnten sich zwischen 40 Parteien entscheiden. 106 Kandidaten aus Niedersachsen bewarben sich für ein Mandat in Brüssel und Straßburg, zurzeit kommen 10 EU-Abgeordnete aus dem Land. Die Wahlbeteiligung lag vermutlich höher als 2014, als 49,1 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen ihre Stimme abgegeben hatten.

Auch in vielen Kommunen standen Entscheidungen an: In 87 Städten, Gemeinden und Landkreisen wurden Bürgermeister oder Landräte gewählt. In Wilhelmshaven wurde in einer Stichwahl über den neuen Oberbürgermeister entschieden.

