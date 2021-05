Lüneburg

Die Diagnose der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel war kurz und vernichtend. Friedrich Daps aus Isernhagen sei „erziehungsunfähig“. Er könne nicht sprechen und nicht spielen und gehorche nicht. Mit diesem Befund kam der kleine Friedrich, der von seinem Vater eigentlich nur vorübergehend bei der Stiftung untergebracht worden war, in die Psychiatrie Langenhagen und dann, auf Umwegen, in die sogenannte Kinderfachabteilung des psychiatrischen Krankenhauses Lüneburg. Dort starb Friedrich am 21. März 1942. Offizielle Todesursache: „angeborener Schwachsinn“ und Lungenentzündung. Tatsächliche Todesursache: Mord. Friedrich Daps war acht Jahre alt.

Walter Daps, 80 Jahre alt, sitzt am Esstisch seines Hauses in Isernhagen und holt aus einem Aktenordner, was er zu dem kurzen Leben seines Cousins Friedrich zusammengetragen hat. Er erinnert sich an das Haus seines Onkels (die Väter von Friedrich und Walter Daps waren Brüder) an der Dorfstraße in Isernhagen, es steht nicht mehr, es befand sich zwischen den jetzigen Häusern 80e und 82. Die Straßenbahn fuhr direkt am Wohnzimmerfenster vorbei. „Es hieß bei uns in der Familie, Friedrich sei an Diphtherie gestorben“, sagt Daps. „Damit sollte Schweigen sein für alle Zeit.“

Erfuhr erst mit 70 Jahren Verspätung vom Schicksal seine Cousins Friedrich: Walter Daps. Quelle: Bert Strebe

Aber es kam anders. Denn seit 2012 untersucht die Historikerin Carola Rudnick als Leiterin der Gedenkstätte in der Lüneburger Psychiatrie die Lebensläufe der Kinder, die dort für etwas umgebracht wurden, das die Nazis „Rassenhygiene“ nannten. Carola Rudnick stieß dabei auf die Akte von Friedrich Daps. Dadurch erfuhr sein Cousin Walter mit 70 Jahren Verspätung, was tatsächlich passiert war.

„Kleinen Moment“, sagt Carola Rudnick und pinnt einen Zettel an eine der Ausstellungstafeln in der Lüneburger Gedenkstätte, die in dem ehemaligen Badehaus der Anstalt, einem kreuzförmigen Klinkerbau mit Wasserturm, untergebracht ist. „Wir müssen hier manchmal was aktualisieren“, erklärt die Historikerin. Auf der Tafel stand noch, dass in Lüneburg 347 Menschen, die die Nazis als „minderwertig“ bezeichneten, zwangssterilisiert worden seien. Nach neueren Forschungen sind es aber mehr als 750. Das wollte Carola Rudnick eben noch schnell korrigieren, bevor sie zu erzählen beginnt, was damals an schlimmen Dingen auf dem schönen, weitläufigen Parkgelände der Klinik mit ihren historischen Gebäuden passiert ist.

Arbeitet die Geschichte der toten Kinder auf: Gedenkstättenleiterin Carola Rudnick. Quelle: Bert Strebe

Mit Luminal vergiftet

Die Nazis hielten sich für blond-blauäugige Herrenmenschen (ungeachtet der Tatsache, dass ihr Führer Adolf Hitler ein dunkelhaariger Gnom war). Und sie wollten ihre angebliche Rasse von allem reinhalten, was von der Norm abwich. Das schloss ein, dass sie Behinderungen unterbinden und Behinderte ausrotten wollten (ungeachtet der Tatsache, dass Propagandaminister Joseph Goebbels mit seinem Klumpfuß selbst behindert war). Eines der Zentren für die entsprechenden Forschungen und Maßnahmen, um „Schädlinge der Volksgesundheit“ zu vernichten, war Lüneburg.

Das jüngste Kind in der Anstalt kam am Tag seiner Geburt, das älteste war 16. Bis zu 350 von ihnen wurden von 1938 an getötet, exakte Zahlen gibt es nicht. Das Pflegepersonal verabreichte ihnen Luminal, ein Betäubungsmittel, das Fieber verursacht, den Atem verflacht und irgendwann zu seinem Stillstand führt, „viele sind elend gestorben“, sagt Carola Rudnick. Bei Kindern, bei denen das Barbiturat nicht reichte, wurde mit Morphium nachgeholfen. Es gab Nazis, die allen Ernstes glaubten, sie würden die Kinder damit „erlösen“. Weitere 100 Kinder ließ man einfach verhungern.

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg hat eine eigene Gedenkstätte eingerichtet. Quelle: Bert Strebe

Das „unwerte Leben“ in den Augen der Nazis bezog sich nicht nur auf Behinderungen wie Down-Syndrom, Wasserkopf oder Missbildungen (Hebammen bekamen damals für eine Meldung an die Behörden ein Kopfgeld von 2 Reichsmark). Auch Kinder, die sich nicht zügig entwickelten, galten als nicht richtig im Kopf. Vor allem für Kinder, die nicht zum Arbeiten an Pflegefamilien vermittelt werden konnten oder die als nicht bildungsfähig angesehen wurden, kam das oft einem Todesurteil gleich.

Friedrich Daps gehörte zu diesen Kindern. Er war, bevor er nach Lüneburg kam, von Langenhagen an die Anstalten der Inneren Mission in Rotenburg an der Wümme weitergereicht worden. „Keinerlei geistige Entwicklung“ bescheinigte man ihm dort, obwohl schon in Langenhagen eine Krankenschwester vermutet hatte, er sei einfach taubstumm. Aber das fand keine Beachtung. Im Oktober 1941, Friedrich war gerade acht geworden, verfrachtete man ihn zusammen mit 129 anderen Kindern von Rotenburg nach Lüneburg. In Rotenburg musste Platz geschaffen werden für Ausgebombte aus Hamburg.

Hirnschnitte in der Uniklinik Hamburg

Es blieb ihm ein knappes halbes Jahr. Zwei Tage nach seiner Ermordung schickte die Kinderfachabteilung die Todesnachricht an den Vater, telegrafierte dann hinterher, die Bestattung finde am nächsten Tag auf dem Anstaltsfriedhof statt (heute heißt das Areal Friedhof Nordwest). Das war ein gängiges Verfahren, damit die Angehörigen keine Fragen stellten, keine Obduktion verlangen, der Entnahme von Organen nicht widersprechen konnten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn das war es, was die Kinderfachabteilung vorzugsweise betrieb: Organentnahme zum Zwecke der Erforschung von „Idiotie“ und Ähnlichem. Hirne, Lungen, Nieren wurden gesondert untersucht, in den Akten sind mehr als 300 Hirnsektionen nachweisbar. Im Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf fand man zwölf Hirnschnitte von Kindern aus Lüneburg, darunter einer von Friedrich Daps.

Carola Rudnick hat die Biografien all dieser Kinder so weit es ging erforscht. Und sie hat sich auf die Suche nach Angehörigen gemacht und kam auf diese Weise mit Walter Daps in Kontakt, der die Information beisteuerte, dass Friedrich noch zwei Geschwister gehabt hatte, einen Bruder, der seit 20 Jahren tot ist, und eine Schwester, die sogar noch leben könnte, aber niemand weiß, wo sie steckt.

Zum Gedenken: Mahnmal auf dem Friedhof Nordwest in Lüneburg, dem ehemaligen Anstaltsfriedhof. Quelle: Bert Strebe

Die Suche nach Hinterblieben sei nicht immer leicht, erzählt die Historikerin. Manche haben noch nie von ihren Verwandten gehört, manche wollen auch nichts hören, weil sie Geisteskrankheit oder bereits den Verdacht von Geisteskrankheit als stigmatisierend empfinden – wie es damals übrigens auch Eltern gegeben hat, die ihre Kinder in der Fachabteilung selbst abgaben. Im Moment befasst sich Carola Rudnick mit den vergleichsweise vielen Geschwistern unter den Lüneburger Patienten, 35 an der Zahl, darunter drei Zwillingspaare, zu denen sie Angehörige sucht und auf Informationen hofft.

Rosemarie und Dieter Bode beispielsweise, Zwillinge, geboren 1935, galten als zurückgeblieben und gehörten zu den Geschwisterpaaren, die aus Hannover kamen. Sie wurden von ihren Eltern mit vier Jahren abgegeben, zwei Wochen später ging die Ehe in die Brüche, der Mann dachte, seine Frau sei schuld an der Krankheit der Kinder. Bei Dieter wurde „Schwachsinn“ diagnostiziert, seine Schwester, hieß es, sei „blöde“. Die getrennten Eltern fragten öfter nach, wie es ihnen ging. Es ging nicht gut: Rosemarie sei „sanft entschlafen“, schrieb die Anstalt. Dieter, der die Luminalvergiftung seiner Schwester miterlebt hatte, wurde ein Jahr später getötet und seziert.

Geschwister aus Hannover

Gisela und Hermann Winter, 1927 und 1929 geboren, lebten mit ihren Eltern und vier Geschwistern ebenfalls in Hannover, in der Dormannstraße 5, heute Stadtteil Ricklingen. Hermann galt in den Akten als „hochgradig schwachsinnig“. Gisela war Epileptikerin. Hermann „sitzt stumpf herum“, notierte ein Arzt. Gisela wurde im Mai 1942 ermordet, sie war eines von acht Kindern, die nicht auf dem Kindergräberfeld auf dem Anstaltsfriedhof bestattet wurden, sondern, weil es gerade keine Kindersärge gab, in einem Erwachsenensarg in einem normalen Grab.

Hermann war zwischenzeitlich nach Bielefeld verlegt worden, kam dann aber nach Lüneburg zurück – seine Eltern hatten, offenbar geschockt über den Tod ihrer Tochter, zweimal versucht, ihn zu entführen. Als er wieder in Lüneburg war, beantragten sie Urlaub für ihn, und das Wunder geschah: Der Junge wurde als „ungeheilt“ entlassen. Die Anstaltsleitung, berichtet Carola Rudnick, tat sich schwerer damit, Kinder zu töten, bei denen die Eltern regelmäßig nachfragten und zu Besuch kamen. Hermann gehöre zu den wenigen Kindern und Jugendlichen, die das Kinder-Euthanasie-Programm von Lüneburg überlebt haben. Was aus ihm geworden ist, weiß sie aber nicht.

Erinnert jetzt an Friedrich Daps: Straße in Großburgwedel. Quelle: Bert Strebe

Friedrich Daps wurde im Kindergräberfeld der Lüneburger Anstalt im Grab Nummer 30 beerdigt. Die meisten Gräber existieren nicht mehr. Friedrichs Hirnschnitt aus der Hamburger Uniklinik wurde vor ein paar Jahren zusammen mit den anderen geschreddert und würdevoll bestattet. Auf dem Friedhof in Lüneburg steht ein Gedenkstein, auf dem Friedhof in Burgwedel auch. Vor Kurzem wurde der Burgwedeler Pastor-Badenhop-Weg am Gelände der Pestalozzi-Stiftung umbenannt, nachdem bekannt geworden war, dass der frühere Stiftungsvorstand Hans-Georg Badenhop einen Zögling sexuell missbraucht haben soll. Die Straße heißt nun Friedrich-Daps-Weg.

Walter Daps räumt die Papiere auf seinem Esstisch zusammen. Er werde jetzt, sagt er, einen Stolperstein für seinen Cousin beantragen.

Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen Lüneburg war im Dritten Reich aufgrund der Konzentration von Kliniken ein Zentrum der sogenannten Rassenhygiene. Hier fanden statistisch doppelt so viele Zwangssterilisationen wie im übrigen Reich statt. Die Kinderfachabteilung der Psychiatrie Lüneburg war eine von 31 in Deutschland. In allen zusammen wurden etwa 5000 Kinder und Jugendliche ermordet. Die Zustände in Lüneburg wurden erst Monate nach Kriegsende, im August 1945, offenbar: Niemand hatte dort vorher nachgeschaut. In dem Jahr ließ das Personal jeden dritten Patienten verhungern. In der gesamten Nazizeit starben etwa 60 Prozent der Kranken. Von den 305 Kindergräbern auf dem Anstaltsfriedhof existieren heute noch vier. Gegen den damaligen ärztlichen Direktor der Anstalt, Max Bräuner, und den Leiter der Kinderfachabteilung, Willi Baumert, wurde nach dem Krieg nicht ernsthaft ermittelt. Erst als sich Bräuner 1961 bei einer Zeugenaussage selbst belastete, nahm man die Untersuchungen wieder auf, aber sie wurden 1966 wegen Prozessunfähigkeit (die Baumert nicht daran hinderte, seiner Arbeit als ärztlicher Direktor der Klinik Königslutter nachzugehen) endgültig eingestellt. Keiner der Verantwortlichen von Lüneburg wurde jemals zur Rechenschaft gezogen.

Von Bert Strebe