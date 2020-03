Hannover

Im Vergleich zu Schülern in anderen Bundesländern sind Abiturienten in Niedersachsen erheblich benachteiligt. Trotz im Vergleich schlechterer Leistungen würden Schüler in Hamburg oder Thüringen deutlich bessere Noten bekommen. Zu diesem Schluss kommen der SPD-Bildungspolitiker Mathias Brodkorb und die Wissenschaftlerin Katja Koch in einer Analyse des Bildungssystems in Deutschland.

„Von der Weser bis zur Elbe hagelt es schlechte Noten. Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,57 verteidigt Niedersachsen Jahr um Jahr seinen Ruf, die strengsten Lehrer Deutschlands zu beschäftigen“, schreiben die Autoren in einem Beitrag für die HAZ. Doch seien Niedersachsens Lehrer auch gerecht, denn die Leistungen der Schüler gäben eben nicht mehr her.

Hamburger Schüler im Vorteil

Zugleich zeigten vorliegende Daten, dass die Thüringer „mit einem traumhaften Notendurchschnitt“ die niedersächsischen Abiturienten weit hinter sich ließen, „ohne dass das durch ihre Leistungen gerechtfertigt wäre“. Auch in Hamburg erhielten Schüler trotz gleich schlechter Leistungen bessere Noten. Gegenüber diesen beiden Ländern hätten die niedersächsischen Abiturienten bei der Wahl ihres Wunschstudienplatzes das Nachsehen, folgern die Autoren.

„Für Niedersachsen ein Fluch“

Brodkorb und Koch haben die neuesten Studien über Schulleistungen von Gymnasiasten in der neunten Klasse in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und den naturwissenschaftlichen Fächern in Beziehung gesetzt zum Anteil der Abiturienten pro Jahrgang sowie Abiturnoten des Jahres 2018. „Dabei wird offensichtlich, dass es keinen zuverlässigen Zusammenhang zwischen Leistung, Noten und Abiturquoten gibt – dies führt zu eklatanter Ungerechtigkeit beim Hochschulzugang“, schreibt Brodkorb, Ex-Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Das sei „für die anderen ein Segen, für Niedersachsen allerdings ein Fluch“. Brodkorb und Koch plädieren für ein „gleichwertiges und niveauvolles Deutschland-Abitur“. In Niedersachsen lag die Abiturdurchschnittsnote 2018 bei der Note 2,57, in Bayern bei 2,31 und in Thüringen bei 2,16.

Minister Tonne : Reformen auf dem Weg

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) weist pauschale Kritik am Föderalismus zurück, hält aber einige Kritikpunkte am Abitur für „durchaus berechtigt“. Niedersachsen setze aber auch Standards, betonte der Minister. So sei es das einzige Bundesland mit vier schriftlichen Abiturfächern – „ein echtes Qualitätsmerkmal“, wie Tonne meint. Auch seien die Bundesländer dabei, ein höheres Maß an Vergleichbarkeit herzustellen. So werde es ab 2021 in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch identische Aufgaben geben, die aus einem gemeinsamen Aufgabenpool stammten. „Der Bildungsföderalismus reformiert sich.“ Zentralistische Länder wie Frankreich schnitten in internationalen Bildungsstudien nicht besser ab als föderal organisierte, sagt der Minister.

Kritik von der Lehrergewerkschaft

Äußerst kritisch sieht die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Niedersachsen, Laura Pooth, Forderungen nach einer durchgängigen Vereinheitlichung des Abiturs in Deutschland. „Die Standardisierung von Prüfungen führt nicht automatisch zu einer Niveauanhebung – im Gegenteil.“ So seien seit Einführung der Vergleichsarbeiten die Fähigkeiten der Schüler im Lesen, Schreiben und Rechnen spürbar gesunken – auch weil die Lehrer die Schüler stärker auf das Bestehen von Prüfungen „drillen“ müssten: „Wissen wird eingetrichtert und unkritisch reproduziert – also genau das, was die Wirtschaft keineswegs mehr gebrauchen kann.“

Die Grafiken: Die obere Grafik zeigt, wie die Abi­noten ausfallen. Den Autoren kommen übertrieben gute Zensuren verdächtig vor – daher sind gute Werte rot, mittlere gelb und schlechtere grün gefärbt. Die untere Karte zeigt, wo Neuntklässler laut Studien der Länder am leistungsstärksten waren – dafür wurden die Ergebnisse der Fächer zu einem Wert kumuliert. In den grün eingefärbten Ländern waren die Leistungen am besten, in den roten am schwächsten. Fazit der Autoren: Dort, wo Schüler gut sind, sind die Noten es oft nicht – siehe Bayern. Wo Schüler schwächer sind, gibt es dafür oft sehr gute Noten – etwa in Brandenburg. Das System sei ungerecht.

