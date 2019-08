Experten schlagen vor: Bäume fällen für das Klima

Hannover

Das Waldsterben in Niedersachsen nimmt Besorgnis erregende Ausmaße an. Nach Angaben der Niedersächsischen Landesforsten sind in den Wäldern des Landes im Jahr 2018 Freiflächen von insgesamt 5000 Hektar entstanden – das entspricht 7000 Fußballfeldern. „Möglicherweise wird der Schaden 2019 doppelt so hoch“, sagt Klaus Merker, Präsident der Landesforsten, im Gespräch mit der HAZ. „Wir Förster schauen fassungslos zu, wie unsere Wälder in so kurzer Zeit geschädigt werden konnten.“

Dennoch fordert Merker im HAZ-Interview eine „weltweite Holzoffensive“, also die Verwendung von viel mehr Produkten aus dem natürlich Rohstoff, nach dem Motto: „Holz statt Plastik“. Wie passt das zusammen?

Holz speichert CO2 – auch als Schrank

Tatsächlich dienen nicht nur Bäume als CO2-Speicher, sondern auch jedes Holzprodukt – ob Haus, Schrank oder Parkettboden. Ein jedes dieser Produkte speichert den Kohlenstoff in sich, den der Baum, aus dem es gemacht worden ist, der Atmosphäre entzogen hat. Je mehr Materialen, die CO2 verursachen, also durch Holz ersetzt werden, desto weniger Emissionen gibt es. Man spricht vom „Substitutionseffekt“.

Aus diesem Grund fordert Merker, so viele Produkte wie möglich aus Holz herzustellen – vorausgesetzt, die so verwendeten Wälder würden wieder aufgeforstet. Zusammengenommen erhöht sich so die Gesamtmenge des Holzes. Dieses müsse allerdings für langlebige Produkte wie Möbel genutzt werden und nicht für schnelllebige wie Papier. „Je mehr von der wertvollen nachwachsenden Ressource Holz in Häusern oder Möbeln verwendet wird, desto mehr CO2 lässt sich außerhalb von Wäldern zusätzlich speichern“, sagt er. Wird Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verarbeitet, kann es CO2 deutlich länger speichern, als die Verrottung im Wald dauern würden, heißt es in einem Beitrag der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Die Deutsche Umweltstiftung allerdings warnt vor den Folgen der konventionellen Forstwirtschaft. Der Wald dürfe nicht länger als Holzfabrik behandelt werden.

„Historisch schwierige Lage“ für den Wald

Grund für die gewaltigen Schäden in Niedersachsens Wäldern ist laut Merker eine „historisch schwierige Lage“: Auf den Orkan „Friederike“, der im Januar 2018 Tausende von Bäumen entwurzelte, sei ein extremes Dürrejahr gefolgt. Dieses habe eine Käferplage in Gang gesetzt. Auch das Jahr 2019 sei bisher deutlich zu trocken. „Das übersteigt alle Abwehrkräfte des Waldes“, sagt Merker. Gefährdet seien alle Baumarten – „das ist das Bedrückende“.

Laut Umweltschutzorganisation BUND brechen aufgrund der Sommerhitze vor allem große Monokulturwälder aus Fichten oder Kiefern regelrecht zusammen, aber auch an Tannen oder Buchen seien Schäden in bisher nicht bekanntem Ausmaß zu verzeichnen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte daher kürzlich zu einem Strategiewechsel beim Aufforsten hin zu Mischwaldpflanzungen aufgerufen. Anfang August forderten die Forstminister der Union in ihrer „Moritzburger Erklärung“ vom Bund, in den kommenden vier Jahren 800 Millionen Euro in akute und langfristige Waldschutzmaßnahmen zu investieren.

„Wenn dies so käme, wäre das ein gutes Signal“, sagt Merker. „Aber diese Diskussion darf natürlich nicht von der eigentlichen Diskussion ablenken, dass wir den Ausstoß von C02 verringern müssen.“ Allein, um die im vergangenen Jahr in Niedersachsen entstandenen Schäden durch Aufforstung aufzufangen, wären 130 Millionen Euro nötig, sagt Merker.

Kienast fordert eine „Waldwende“

Im „Spiegel“ forderte die frühere Bundesumweltministerin Renate Künast (Grüne) jetzt eine „Waldwende hin zum ökologischen Wald“. Das Prinzip „Klasse statt Masse“ müsse auch für Wälder gelten, sagte Künast. „Pestizide sollten nur noch in Notfällen erlaubt sein. Besser Pferde zum Holzrücken als Riesenmaschinen.“

