Explosion in Göttingen vor zehn Jahren: Gedenken an getötete Sprengmeister

Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) haben am Montag in Göttingen an die Explosion eines Blindgängers vor zehn Jahren in der Innenstadt erinnert. Bei dem Unglück waren drei Bombenentschärfer ums Leben gekommen. Sechs weitere Einsatzkräfte trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Am Unglücksort steht heute die Sparkassen-Arena. In dem Gebäude erinnert eine Gedenktafel an das schreckliche Geschehen.

Diese Gedenktafel in der Sparkassen-Arena in Göttingen erinnert an das Unglück. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Thomas Gesk, Gerd Ehler und Torsten Ehrhardt waren am 1. Juni 2010 gemeinsam mit Kollegen mit der Entschärfung einer mit einem Säurezünder ausgestatteten Fliegerbombe in der Göttinger Innenstadt befasst. Die Detonation des Blindgängers auf dem Schützenplatz riss die Männer in den Tod. Sechs weitere Kollegen wurden durch umherfliegende Bombensplitter zum Teil schwer verletzt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Göttingen zur Unglücksursache kamen die Strafverfolger im Sommer 2011 zu dem Ergebnis, dass beim Umgang mit dem Blindgänger kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorgelegen habe.

Innenminister würdigt Kampfmittelbeseitiger

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) nahm am Montag an der Gedenkveranstaltung teil. „Die heutige Erinnerung an ihren Tod macht uns allen klar, dass Kampfmittel nach wie vor eine große Bedrohung darstellen. Der KBD setzt sich weiterhin tagtäglich unter hohem persönlichen Einsatz für die Entschärfung und Beseitigung ein, dafür danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich“, sagte der Minister. Zusammen mit Pistorius legten auch Michel Golibrzuch vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Thomas Bleicher, der Chef des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Göttingens Polizeivizepräsident Gerd Lewin und Uwe Lange, der Vizepräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Kränze an der Unglücksstelle nieder.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen zählt derzeit rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hälfte von ihnen ist im Außendienst tätig. Neben der Entschärfung von Blindgängern gehört auch die Suche nach nicht detonierten Fliegerbomben durch die Auswertung von Luftaufnahmen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu ihren Aufgaben. Bis zum Jahr 2012 war der KBD an die Zentrale Polizeidirektion angedockt. Seitdem gehört die Einheit zum Landesamt für Geoinformation und Landvermessung. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Beschränkungen dürfen derzeit keine Blindgänger entschärft werden.

Von Tobias Morchner