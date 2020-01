Hildesheim

BBei einer Explosion in einem Reihenhaus sind am Freitagmorgen im Hildesheimer Ortsteil Drispenstedt drei Menschen verletzt worden. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Mann und ihr Sohn wurden ambulant behandelt. Nach Angaben der Polizei wurde das Reihenmittelhaus schwer beschädigt. Auch die beiden Nachbarhäuser seien betroffen, sagte ein Sprecher. Die Detonation ereignete sich gegen 5 Uhr. Anwohner hörten zwei Knallgeräusche, anschließend entwickelte sich Feuer. Die Rettungskräfte waren am Morgen noch immer mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die dreiköpfige Familie, die in dem Haus lebt, rettete sich aus dem Gebäude. Die 54 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen. Der 19-jährige Sohn und sein 67 Jahre alter Vater wurden leicht verletzt. Genauere Angaben zu der Ursache konnte die Polizei zunächst nicht machen. Möglicherweise handelte es sich jedoch um eine Gasexplosion. Das Haus konnte zunächst nicht betreten werden.

Haus möglicherweise einsturzgefährdet

Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort soll geprüft werden, ob das Haus sowie die angrenzenden Gebäude einsturzgefährdet sind. Die Bewohner des Reihenhauskomplexes wurden von den Einsatzkräften in einem Bus betreut.

Von RND/lni/frs