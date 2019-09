FDP: Regierung hat bei Wölfen die Kontrolle verloren

Hannover

Die FDP in Niedersachsen wirft der Landesregierung vor, bei der Ausbreitung der Wölfe in Niedersachsen völlig die Kontrolle verloren zu haben. Das Land habe der wachsenden Wolfspopulation jahrelang zugesehen, ohne eine Strategie zu entwickeln, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover....