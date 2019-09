Göttingen

Frank Naaß, der am Donnerstag eine 44-jährige Frau auf offener Straße in Göttingen getötet haben soll, ist bei der Polizei kein Unbekannter: Der 52-Jährige ist bereits mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft und hat mehrere Jahre in Haft gesessen. Das hat am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen auf Anfrage bestätigt. Naaß wurde bereits als Jugendlicher zweimal wegen Vergewaltigung zu Jugendstrafen verurteilt. 1994 verurteilte das Landgericht Göttingen den damals 27-Jährigen wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe.

Zufälliges Opfer gepackt und auf der Motorhaube vergewaltigt

Der gelernte Tischler hatte damals in dem Prozess vor dem Landgericht gestanden, im November 1992 in Göttingen eine damals 30-jährige Frau morgens in ihrer Garage überfallen und vergewaltigt zu haben. Seinen Angaben zufolge hatte er die Frau auf dem Fußweg vorbeigehen sehen. Dabei sei ihm die Idee gekommen, sie zu vergewaltigen. Er folgte der Frau bis zu einer Garage, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Als sie einsteigen wollte, habe er sie gepackt, auf die Motorhaube geworfen und vergewaltigt. Die Polizei hatte ihn damals bereits frühzeitig als Täter im Visier gehabt, konnte ihn aber erst elf Monate nach der Tat mittels einer DNA-Analyse überführen.

Flucht bei Gerichtstermin

Ein Jahr nach dem Urteilsspruch musste die Polizei dann erstmals öffentlich nach Frank Naaß fahnden. Der damalige Strafgefangene war 1995 bei einem Zeugentermin im Amtsgericht Göttingen seinen Bewachern entkommen und getürmt. Rund einen Monat später nahm ihn die Polizei fest. Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Um der Festnahme zu entgehen, schleuderte der entflohene Straftäter den Beamten sein Fahrrad entgegen. Als er trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehenblieb und auch auf einen Warnschuss nicht reagierte, gab ein Beamter einen weiteren Schuss ab. Der Flüchtige wurde von der Kugel getroffen und schwer verletzt. Später verurteilte ihn das Amtsgericht Göttingen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu weiteren zwei Monaten Haft.

2001 aus der Haft entlassen

2001 wurde Frank Naaß aus dem Gefängnis entlassen. Seither soll er, abgesehen von einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung, strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten sein. Am Donnerstagmittag kam es dann zu der Gewalttat in Göttingen. Der Tatverdächtige soll eine 44-jährige Bekannte getötet und eine 57-jährige Frau lebensgefährlich verletzt haben. Der genaue Tathergang und das Motiv sind noch unklar. Derzeit ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht.

Von Heidi Niemann