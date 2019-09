Göttingen

Frank Naaß, der am Donnerstag eine 44-jährige Frau auf offener Straße in Göttingen getötet haben soll, ist bei der Polizei kein Unbekannter: Der 52-Jährige ist bereits mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft und hat mehrere Jahre in Haft gesessen. Das hat am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gö...