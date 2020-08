Kiel

Der Stadt Kiel zufolge ist das Fahren auf dem Rathausplatz für den Kfz-Verkehr grundsätzlich verboten. Wer trotzdem hier unterwegs sein will, muss eine Ausnahmegenehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen.

Der am tödlichen Unfall beteiligte Lastwagen hätte also gar nicht auf den Platz gelenkt werden dürfen. Denn es wurde kein entsprechender Antrag gestellt. Beim Versuch, den Anhänger anzukuppeln, fuhr der Lkw am Montag gegen einen Fahnenmast. Der brach ab und erschlug eine 23-jährige Auszubildende der Stadt Kiel.

Anzeige

Behörde hätte auf Vorsicht hingewiesen

Der Lkw gehört zu einem Unternehmen, das an der Rathaus-Baustelle beteiligt ist. „Die Baustelle vor dem Haupteingang des Rathauses, die der betreffende Lkw anfahren wollte, ist genehmigt“, sagt Kerstin Graupner. Die Instandsetzung von Rathausbalkon und -eingangsportal läuft schon eine Weile. Üblicherweise wäre die Ausnahmegenehmigung zur Belieferung dieser Baustelle von der Behörde auch ohne Probleme erteilt worden.

Weitere HAZ+ Artikel

Allerdings: Im Rahmen der Genehmigung hätte die Behörde auch die Auflage beziehungsweise Bedingung deutlich gemacht, dass beim Fahren auf dem Rathausplatz besondere Vorsicht zu gelten hat.

Außerdem wäre die notwendige Rücksicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern sowie das Einhalten von Schrittgeschwindigkeit angemahnt worden.

Hat die fehlende Genehmigung Einfluss auf die Ermittlungen?

Inwiefern die fehlende Genehmigung Einfluss auf die weiteren Ermittlungen haben wird, ist noch unklar. Bisher versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel zu klären, ob dem Fahrer und Beifahrer des Lkw Fehler beim Rückwärtsfahren oder sogar fahrlässige Tötung vorzuwerfen sind. Fahrlässige Tötung wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe bestraft.

Der 60-jährige Lkw-Fahrer und sein 73-jähriger Beifahrer werden als Beschuldigte geführt, sagte Bimler weiter. Der Lastwagen dürfe nur rückwärts fahren, wenn er eingewiesen werde, sagte Kiels Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Zum Geschehen selbst gibt es aber abweichende Darstellungen von Fahrer und Beifahrer. Offenbar unklar ist, wo sich der Beifahrer zum Unglückszeitpunkt befunden hat.

Fahrtenschreiber wird noch ausgewertet

Experten des Verkehrsunfalldienstes ermitteln in dem Fall. „Wie schnell die Zugmaschine fuhr, wissen wir noch nicht“, sagte Oliver Pohl von der Polizei Kiel. „Der Fahrtenschreiber wird noch von einem Sachverständigen ausgewertet.“ Auch der Fahnenmast werde untersucht.

Von RND/KN/ Niklas Wieczorek