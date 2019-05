Fahranfänger rast mit Tempo 185 über die Bundesstraße

Die Polizei hat am Sonnabend die Leiche einer 31-jährigen Frau in ihrem Haus in Wischhafen (Kreis Stade) gefunden. Die Umstände legen nahe, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Gesucht wird nun der Ehemann der Toten. Die Polizei warnt: Der Mann könnte gefährlich sein.