Brake

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen in der Nähe von Brake im Landkreis Wesermarsch ist am Mittwochmorgen ein Fahrer ums Leben gekommen. Ein Silozug sei auf einen Autotransporter aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer oder die Fahrerin des Silofahrzeuges sei gestorben. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Wie die Polizei Delmenhorst twitterte, wurde ein Abschnitt der Bundesstraße 212 am Morgen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Von RND/lni