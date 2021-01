Duderstadt/Hannover

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen zur Stunde die Praxis einer Homöopathie-Ärztin in Duderstadt (Kreis Göttingen). Die 55-Jährige ist unter anderem äußerst aktiv in der Querdenken-Szene von Hannover und Göttingen. In diesem Zusammenhang soll sie ihre Stellung als Medizinerin ausgenutzt und zahlreiche falsche Atteste ausgestellt haben, damit Gleichgesinnte von der Maskenpflicht befreit sind. In der Landeshauptstadt beteiligte sie sich unter anderem an den „Wir wachen auf“-Demos und den Protestmärschen von „Walk to Freedom“.

„Die Beschuldigte soll in mindestens 16 Fällen unrichtige Atteste ausgestellt haben“, teilt Andreas Buick, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, auf HAZ-Anfrage mit. Vermutlich sei die Zahl der nicht entdeckten Bescheinigungen aber noch um ein Vielfaches größer. Über Monate hinweg stellte die Homöopathie-Ärztin demnach im Vorfeld oder während sogenannter Hygienedemos in ganz Deutschland falsche Belege aus. „Der Polizei fiel bei mehreren Kundgebungen auf, dass die Atteste nahezu identisch waren“, sagt Buick. Lediglich die Namen der mutmaßlichen Patienten seien individuell eingetragen worden.

Seit Längerem als Corona-Leugnerin bekannt

Die Polizei interessierte sich bei der Durchsuchung für Patientenakten und Rechnungen. Vor der Praxis gab es eine kleine Spontandemo gegen die Maßnahme. Quelle: Eichner-Ramm

Auffällig dabei: Die Ertappten stammen aus dem gesamten Bundesgebiet und haben keinerlei Bezug zu Duderstadt. Darüber hinaus ist die 55-Jährige den Ermittlern laut Buick bereits seit Längerem selbst als Corona-Leugnerin bekannt. Sie war auch eine der treibenden Kräfte hinter der „Wir wachen auf“-Bewegung in Hannover, die seit dem Frühjahr teils jedes Wochenende zu Demos aufrief. Die Homöopathin bezeichnete dort bei ihren Auftritten beispielsweise die weltweite Krise als „Fake-Pandemie“. Die Maskenpflicht sei „Schwachsinn“.

Am Mittwochmittag nahmen sich Polizei und Staatsanwaltschaft nun die Praxis der gebürtigen Sachsen-Anhaltinerin vor. „Uns geht es um Patientenakten und Rechnungen“, sagt Buick. Die Ermittler wollen prüfen, ob die Attestinhaber wirklich bei der Homöopathin vorstellig und von ihr untersucht wurden. Ob die Blanko-Atteste im Internet für den Ausdruck bereitliegen oder etwa bei Kundgebungen verteilt wurden, ist offen. Auf das sogenannte Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse stehen Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft. Ob die niedersächsische Ärztekammer ihrerseits nun auch Untersuchungen anstrebt, steht noch aus.

Beschuldigte ruft zu Spontandemo auf

Die Beschuldigte selbst meldete sich direkt nach Eintreffen der Polizei auf dem unter Kritikern der Corona-Maßnahmen beliebten Messengerdienst Telegram zu Wort: „Sie versuchen, alle homöopathischen Ärzte, alle Leute, die sich einsetzen, abzusäbeln und mundtot zu machen“, sagt die 55-Jährige mit brüchiger Stimme in ihrer einminütigen Sprachnachricht. Gleichzeitig ruft sie darin alle auf, zu einer Spontandemo vor ihre Praxis nach Duderstadt zu kommen. Die Nachricht wurde binnen weniger Minuten in allen einschlägigen Telegram-Gruppen geteilt.

Von Peer Hellerling