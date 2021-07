Falsche Impfnachweise ausgestellt? Ermittlungen gegen Praxis im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Mediziner einer Gemeinschaftspraxis im Landkreis Gifhorn sollen falsche Corona-Impfausweise ausgestellt haben – und zwar in „größerem Umfang“, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag der Deutschen Presseagentur mitteilte. Die Anzahl könne bisher nur gemutmaßt werden, möglich sei eine zweistellige Zahl. Außerdem soll es in der Praxis Schein-Impfungen gegen Masern gegeben haben.

Diese vermeintlichen Maser-Impfungen waren Auslöser der Ermittlungen. In einer anonyme Anzeige war ein entsprechender Vorwurf erhoben worden. Die Ärzte sollen demnach Kindern statt des Impfstoffs Kochsalzlösung injiziert haben. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es möglicherweise auch bei der Corona-Impfung „nicht mit rechten Dingen“ zuging, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Gegen die Mediziner wird auch wegen Körperverletzung ermittelt

Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erlassen, am Mittwoch wurde die Praxis durchsucht. Der Verdacht nicht gespritzter Masern-Impfstoffe führte dazu, dass auch wegen Körperverletzung gegen die Mediziner ermittelt wird.

Bei der Durchsuchung der Praxis stellten die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft Unterlagen sowie Computerdaten sicher. Gegen die Ärzte wird den Angaben zufolge wegen gewerbsmäßigen Betrugs, der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Körperverletzung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht den Verdächtigen allein wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Das sichergestellte Material müsse jedoch zunächst ausgewertet werden, sagte der Sprecher.

Die Ärztekammer Niedersachsen reagierte bestürzt auf die Vorwürfe

Die Ärztekammer Niedersachsen reagierte nach einem NDR-Bericht bestürzt auf die Vorwürfe. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich die Kammer mit rund 100 ähnlichen Fällen befasst, sagte ein Sprecher dem NDR. Diese reichten vom Leugnen oder Herunterspielen der Pandemie bis zum Ausstellen falscher Impfausweise oder Masken-Atteste: „Wir missbilligen das ausdrücklich“, sagte der Ärztekammer-Sprecher.

Von dpa/RND