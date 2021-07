Kreis Hildesheim

Im Juni soll ihn jemand mit dem Fahrrad auf einer Autobahnbrücke gesehen haben. In Whatsapp-Gruppen kursiert ein etwas unscharfes Foto, das ihn vor einigen Tagen zeigen soll. Kürzlich wurde er im Hauptort seiner Heimatgemeinde gesehen. Einmal in den vergangenen vier Monaten hat er sich öffentlich geäußert, ohne sich dabei allerdings blicken zu lassen.

Olaf Levonen, Chef der Hildesheimer Kreisverwaltung, ist seit Ende März krankgeschrieben, nachdem bekannt wurde, dass er zu unrecht einen Doktortitel geführt und diesen zudem bei einer unseriösen Hochschule erworben hatte. Seither ist Levonen abgetaucht, selbst für langjährige Wegbegleiter kaum bis gar nicht erreichbar. Und im Landkreis Hildesheim rätseln alle: Was ist mit Levonen? Kommt er noch mal zurück? Oder bleibt er für den Rest der Wahlperiode bis Ende Oktober aus Kreishaus und Öffentlichkeit verschwunden?

Zurücktreten kann ein Landrat nicht

Danach sieht es immer mehr aus. Der Zwei-Meter-Mann äußert sich nicht zu seinen Plänen. Er hat auch nicht auf jenen Wink mit dem Zaunpfahl reagiert, mit dem SPD und CDU ihn zum Abschied drängen wollten: Man werde einen Antrag auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand unterstützen, signalisierte die Hildesheimer GroKo dem SPD-Landrat. Zurücktreten kann ein Landrat nämlich nicht, und für ein Abwahlverfahren fehlt die Zeit bis zum Ende der Wahlperiode. Möglich wäre höchstens, dass ein Amtsarzt ihn für dienstunfähig erklärt. Doch dafür müsste das Innenministerium als Dienstherr erst einmal einen solchen Mediziner in Marsch setzen. Ob es das getan hat oder tut, will das Ministerium aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht verraten. Die Bezüge fließen jedenfalls weiter.

Und so hat der Kreis Hildesheim offiziell einen Landrat, praktisch aber nicht. In der Politik tut inzwischen niemand mehr so, als rechne er noch mit Levonens Rückkehr. In der Kreisverwaltung hat die stellvertretende Chefin Evelin Wißmann das Kommando übernommen. So machte sie auch öffentlich deutlich, dass es für Levonens ebenfalls seit Monaten krankgeschriebene Ehefrau, die zuvor in der Pressestelle des Landkreises arbeitete, keine Rückkehr auf diesen Posten geben würde. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Landrat und seiner Frau war schon vorher Dauerthema in Politik und Verwaltung. Deshalb verstärkte die Entscheidung früh den Eindruck, Olaf Levonen komme nicht mehr zurück. Hätte Wißmann einen solchen Schritt sonst gewagt?

Wißmann tut alles, um den Eindruck zu verwischen, es fehle da jemand. Sie kurbelt mit kreativen Ideen die

Hat das Kommando übernommen: Die stellvertretende Chefin der Kreisverwaltung, Evelin Wißmann. Quelle: privat

Impfkampagne im Kreis an, nimmt repräsentative Termine wahr, lässt sich überall blicken und liefert allein schon dadurch ein Kontrastprogramm zu Levonen selbst, der sich schon vor seinem Abtauchen stets ziemlich rar gemacht hatte. Vor allem die SPD sieht’s mit Grausen. Denn Wißmann ist nicht nur Erste Kreisrätin, sie ist auch parteilose Landratskandidatin der CDU für die Wahl am 12. September. Und kann ganz nonchalant Tag für Tag vorführen, wie sie dieses Amt ausüben würde. Ihr Konkurrent, der SPD-Landtagsabgeordnete Bernd Lynack, muss diesem Treiben weitgehend ohnmächtig zusehen. Seine Wut und Enttäuschung über Parteifreund Levonen, die er schon direkt nach Bekanntwerden der Affäre in scharfen Worten deutlich gemacht hatte, dürften eher noch wachsen.

Wie krank ist Levonen?

Doch was will Levonen, was kann Levonen überhaupt? Wie krank ist der Landrat wirklich? Der Verwaltungschef selbst hat darauf keinerlei Hinweise gegeben. Gesichert ist, dass ihn die Enthüllungen über seinen Doktortitel so tief getroffen haben, dass er sich in ärztliche Behandlung begab. Wohl vor allem auch wegen der Erkenntnis, dass jeder weiß, was Levonen sich geleistet hat. Dass der sehr von sich überzeugte Hüne diese Blamage im Angesicht der Öffentlichkeit kaum ertragen kann, dürfte ein wichtiger Faktor sein. Und es passt auch in ein Charakterbild des 55-Jährigen, dass sich mit Blick auf die gesamte Wahlperiode erst im Nachhinein neu zusammenfügt.

Wie das Kaninchen vor der Schlange hatte er offenbar die Enthüllungen zu seinem Doktortitel hingenommen. Die Gelegenheit zur Stellungnahme vor der Veröffentlichung verstreichen lassen, als lasse sich das Unheil dadurch abwenden. „Ich hätte ihm geraten, der Sache zuvorzukommen, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen und die Fehler einzuräumen, bevor sie in der Zeitung stehen“, sagt ein langjähriger Freund und politischer Weggefährte. „Dann wäre das längst durch. Aber er ist für Ratschläge nicht sehr empfänglich.“

Der Landrat findet keine Zeit

Sicher ist: Kritischen Situationen ist er öfter ausgewichen. Als das schwere Juli-Hochwasser 2017 den Landkreis Hildesheim schwer traf, betonte Levonen zwar seine Erfahrung als Katastrophenschützer, rief aber trotz dringender Forderungen aus der Bevölkerung nicht den Katastrophenfall aus. Dabei hatte er sich durchaus etwas gedacht, er erklärte es auch – aber viel später und im sicheren Umfeld eines Zeitungsinterviews in seinem Büro. Zu einer Podiumsdiskussion der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ zum Hochwasserschutz in einer betroffenen Kleinstadt schickte er seinen Umweltdezernenten, sehr zur Empörung der Bürgerinnen und Bürger: Schließlich hatte sogar Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies für den Termin Zeit gefunden – warum also nicht der zuständige Landrat?

Kreishaus Hildesheim: Wer hat hier künftig das Sagen? Quelle: Clemens Heidrich

Dann kam die Corona-Pandemie. Und wieder setzte Murren ein: Der Landrat tauche ab, er kümmere sich nicht. Lange wollte sich niemand öffentlich äußern, schließlich platzte dem Geschäftsführer eines der beiden großen Hildesheimer Krankenhäuser der Kragen: Es gebe so viel zu besprechen, über das Impfen, über den Umgang mit dem Virus insgesamt – doch der Landrat wimmele ihn und andere wichtige Akteure seit Monaten ab. Auch örtliche Landtagsabgeordnete berichteten, bei Gesprächswünschen sei ihnen schon mal ein Termin in drei Monaten angeboten worden.

Levonen erkrankte wenige Monate nach seinem Amtsantritt lebensbedrohlich

Im März wollte die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ mit Levonen ein kritisches Interview zum Corona-Krisenmanagement führen. Der Landrat lehnte zwei Anfragen ab, er wolle lieber im Kampf gegen Corona verdiente Verwaltungsbeschäftigte in den Vordergrund rücken: den Leiter des Amtes für Katastrophenschutz, die Chefin des Gesundheitsamtes oder auch seine Frau. Die dritte, dringende Interviewanfrage beantwortete er nicht mehr. Bevor das Thema eskalieren konnte, kamen die Doktortitel-Enthüllungen.

Levonen selbst sah sich – und sieht sich vielleicht immer noch – völlig anders. Als entscheidungsfreudige, aber kooperative Führungskraft, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbindet und mitnimmt. Damit wollte er sich auch von Vorgänger Reiner Wegner absetzen, der gern im Alleingang entschied. Im Wahlkampf 2016 verkörperte Olaf Levonen frischen Wind, einen Generationswechsel, nicht nur, weil er auf dem Weg zu Hausbesuchen viele Hundert Kilometer durch den Landkreis radelte. Er sprudelte damals vor Ideen. Was er im Kopf hatte, reichte locker für zwei Wahlperioden.

Es gibt einen Faktor, der vielleicht manches erklärt. Der auf jeden Fall besser verstehen lässt, warum die Kritik an Levonen in Verwaltung, Politik und auch Medien so lange so leise war. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt erkrankte Levonen lebensbedrohlich. Dass er nicht nur überlebte, sondern auch ins Amt zurückkehrte, sorgte selbst bei Gegnern für Freude und Erleichterung. Und Respekt. Und für eine gewisse Beißhemmung in der Folgezeit.

Er hatte keine Lust mehr

Dass ihn das verändert hat, hat Levonen nie bestritten. „Einen neuen Blick auf das Leben“ habe ihm diese Zeit vermittelt, ein anderes Verständnis davon, was wirklich wichtig sei. Doch immer deutlicher wurde auch, dass sein Amt für ihn in diesem Zuge an Bedeutung verloren hatte. Dass die große Koalition im Kreistag ihm zunehmend hineinregierte, verstärkte den Frust.

Zugleich verstärkte seine zunehmende Untätigkeit die Neigung der Kreistagspolitiker, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Hinzu kam mangelndes Gespür: Levonen arbeitete schon vor Corona gern von zu Hause aus – und übersah, dass ihn seine Mitarbeiter vor allem als abwesend wahrnahmen.

Was Levonen wollte, wusste er schon vor zwei Jahren nicht mehr so genau. Lange erzählte er bei jeder Gelegenheit unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass er keine Lust mehr habe und keinesfalls für eine zweite Amtszeit kandidieren wolle – bis es wirklich jeder wusste und weitererzählte.

Nur noch geduldet

Dann entschied er sich zur allgemeinen Überraschung doch für eine erneute Bewerbung. Seine Partei wollte ihn trotz aller Kritik tatsächlich erneut auf den Schild heben. Doch wenige Tage später folgte die Kehrtwende. Levonen meinte, die Partei wolle ihm zu viel ins Programm hineinreden, zog zurück – und hinterließ einen Scherbenhaufen. Spätestens von Sommer 2020 war er als Landrat auch in seiner eigenen Partei nur noch geduldet.

Und doch toppte die Doktortitel-Affäre alles, was sich selbst die ärgsten Kritiker hätten ausmalen können. Was er sich dabei gedacht hat, was ihn angetrieben hat, beschäftigt gerade alte Weggefährten bis heute. Einer von ihnen sucht Erklärungen in Levonens Herkunft. Der Landrat stamme aus einer Arbeiterfamilie, habe sich mit Fleiß und Beharrlichkeit weit hinaufgearbeitet – und sich vielleicht unverwundbar gefühlt, weil ihm zuvor so vieles gelungen war. Levonen selbst hat dazu nur kurz nach Bekanntwerden der Affäre eine mit seinen Anwälten abgestimmte Erklärung im Kreistag verlesen lassen. Darin ist von einem „nicht immer gesunden Maß an Ehrgeiz“ die Rede, das er sich ankreide. Er ließ auch ausrichten, er täte „nichts lieber“, als sich öffentlich zu erklären. Doch er brauche noch „einige Momente des Innehaltens, um meine Gedanken zu sammeln“. Das war am 25. März.

Mehr kam seither nicht. Und viele rechnen auch nicht damit, dass da noch etwas kommt. Oder dass sie Olaf Levonen je wiedersehen werden. Höchstens mal durch Zufall.

Von Tarek Abu Ajamieh